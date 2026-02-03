El Gobierno baraja aprobar este martes la subida de las pensiones en un decreto separado

La ministra de Inclusión Seguridad Social y Migracioneas y portavoz del Gobierno, Elma Saiz - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno baraja aprobar en el Consejo de Ministros de este martes un Real Decreto con la revalorización de las pensiones y otro con el resto de medidas del decreto ómnibus que no fue convalidado en el Congreso tras los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, según han confirmado a Europa Press en fuentes gubernamentales.

De este modo, el Ejecutivo separaría la subida de las pensiones del resto de medidas del llamado 'escudo social', entre las que se encuentran la moratoria antidesahucios para personas vulnerables o la prohibición de cortar el suministro de agua y energía a familias vulnerables.

El rechazo de la oposición a la moratoria antidesahucios y la falta de protección a los pequeños propietarios provocó el pasado 27 de enero la caída del decreto ómnibus, en el que se incluía también la revalorización de las pensiones.

Dado que ésta es una medida con amplio apoyo parlamentario y para evitar que los pensionistas pierdan la subida en la nómina de febrero, el Gobierno estudia desligar esta medida del ómnibus y aprobarla este martes por separado y, si no es este mismo martes, hacerlo "a la mayor brevedad posible", según las mismas fuentes.

El Consejo de Ministros aprobó en su última reunión del año la subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas en un 2,7% para 2026, así como de las pensiones mínimas en más de un 7%.

No obstante, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4% este año, igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que también se revalorizan un 11,4%.

Estos incrementos iban recogidos en un Real Decreto-ley mucho más amplio para el mantenimiento del llamado 'escudo social', que no fue convalidado en el Congreso.