OHLA prevé unas ventas de más de 4.100 millones de euros y un Ebitda de 215 millones en 2026

Archivo - Junta de accionistas de OHLA de 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

OHLA prevé lograr en 2026 unas ventas de más de 4.100 millones de euros y un resultado bruto de explotación (Ebitda) por encima de los 215 millones de euros, según ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con lo que superaría los resultados de 2025.

A esto se suma una estimación de contratación de 4.400 millones de euros para el año actual, de acuerdo con los objetivos financieros del grupo.

Además, la empresa de infraestructuras, que este martes celebra junta general de accionistas, espera centrarse en la reducción continuada de los gastos de estructura, la mejora del margen bruto, la rotación selectiva de activos no estratégicos y la estabilidad financiera, apoyada en la extensión de los vencimientos del bono hasta diciembre de 2029 sin compromisos intermedios.

Respecto a los resultados del año pasado, destaca el "cumplimiento" de los objetivos planteados y se presenta como una compañía "fiable y previsible" que cuenta con una "sólida" cartera (de 9.735 millones) en sus principales regiones, lo que representa 28,7 meses de ventas en 2025, frente a los 26,5 meses de venta en 2024.

En 2025, OHLA obtuvo un resultado neto de 1,7 millones de euros en 2025, lo que supuso volver al beneficio después de los 'números rojos' de 49,9 millones de 2024.

Asimismo, las ventas fueron de 4.022 millones de euros, un 3,6% inferiores, y el Ebitda, de 208,1 millones, un 36,4% superior, en ambos casos incluyendo su división discontinuada de servicios. También generó una caja de actividad de 76 millones por tercer año consecutivo.