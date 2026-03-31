ONU Turismo aborda la reducción del desperdicio alimentario con participación de firmas como Meliá e Iberostar

Archivo - Varios turistas se hacen un selfie en una calle de Palma de Mallorca, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

ONU Turismo y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) han presentado 'la receta del cambio', una iniciativa que persigue la reducción del desperdicio alimentario en el sector turístico, contando con la participación de empresas tales como Accor, easyJet, Hilton, Iberostar Hotels & Resorts, Minor Hotels, Meliá Hotels International o TUI Group.

Así, las partes interesadas medirán el desperdicio de alimentos en sus operaciones y pondrán en práctica soluciones operativas y comportamentales en apoyo del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12.3, consistente en reducir a la mitad el desperdicio de alimentos para 2030.

Con motivo del Día Internacional de Cero Desechos, se organizó una mesa redonda mundial destinada a acelerar este objetivo. Además de reconocer los retos medioambientales, el evento también puso de relieve que la reducción del desperdicio de alimentos puede contribuir a reducir los costes del sector, reforzar la resiliencia frente a las perturbaciones en el suministro y contribuir a una mayor seguridad alimentaria.

Esta iniciativa se basa en éxitos como la campaña 'Ramadán Verde', liderada por Hilton en colaboración con Winnow, gracias a la cual los hoteles participantes redujeron el desperdicio de alimentos en más de un 60% en las primeras fases piloto (2023), con reducciones adicionales de entre el 20% y el 30% en ediciones posteriores, con la expansión de la iniciativa de 3 a 64 hoteles en 2026.

En palabras de la secretaria general de ONU Turismo, Shaika Al Nowais, 2.300 millones de personas sufren inseguridad alimentaria cada día. "Dado que un tercio de la población mundial carece de este derecho humano básico y que el desperdicio de alimentos contribuye hasta en un 10% a las emisiones globales de gases de efecto invernadero, es necesario tomar medidas decisivas", ha añadido.

Por su parte, la directora de la División de Industria y Economía del PNUMA, Sheila Aggarwal-Khan, ha insistido en la necesidad de generar un impacto directo sobre el terreno, afirmando que "las turísticas se encuentran en una posición privilegiada para rediseñar los menús, fomentar cambios de comportamiento duraderos y lograr reducciones cuantificables en el desperdicio de alimentos".

Para acelerar aún más este objetivo, ONU Turismo y el PNUMA animan a las empresas de todo el sector turístico a sumarse a la iniciativa y contribuir a reducir a la mitad el desperdicio de alimentos.