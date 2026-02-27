OpenAI capta 93.175 millones en una ronda récord con participación de Amazon, Nvidia y SoftBank

Archivo - 07 February 2025, Berlin: Sam Altman, co-founder and CEO of OpenAI, speaks during a panel discussion on the future of artificial intelligence at Technical University Berlin (TU Berlin). Photo: Sebastian Christoph Gollnow/dpa - Sebastian Christoph Gollnow/dpa - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

OpenAI ha levantado 110.000 millones de dólares (93.175 millones de euros) en una ronda de financiación con participación de Amazon, Nvidia y SoftBank, con la que el creador de ChatGPT alcanzaría una valoración "previa al dinero" (pre-money) de 730.000 millones de dólares (618.350 millones de euros) o de 840.000 millones de dólares (711.525 millones de euros) al incorporar los fondos recaudados.

La inversión confirmada este viernes incluye 30.000 millones de dólares (25.412 millones de euros) por parte de SoftBank y también esta cantidad por parte de Nvidia, así como 50.000 millones de dólares (42.351 millones de euros) de Amazon, con la que OpenAI ha firmado una alianza estratégica, aunque la 'startup' dirigida por Sam Altman "espera que se unan más inversores financieros a medida que avance la ronda".

El dinero recaudado a través de la operación supone casi el triple que los 40.000 millones de dólares (33.882 millones de euros) captados en marzo de 2025, con una valoración de OpenAI de alrededor de 300.000 millones de dólares (254.116 millones de euros).

En el caso del gigante del comercio electrónico, OpenAI ha precisado que la alianza estratégica plurianual pactada para impulsar la innovación en IA para empresas, startups y consumidores contempla la inversión por parte de Amazon de 50.000 millones de dólares en OpenAI, comenzando con una inversión inicial de 15.000 millones de dólares (12.705 millones de euros) y continuando con otros 35.000 millones de dólares en los próximos meses (29.646 millones de euros) siempre que se cumplan ciertas condiciones.

Asimismo, junto con Amazon Web Services (AWS) creará un entorno de ejecución basado en modelos de OpenAI, disponible en Amazon Bedrock para que los clientes de AWS creen aplicaciones y agentes de IA generativos a escala de producción, mientras que AWS será el proveedor exclusivo de distribución en la nube de OpenAI Frontier.

OpenAI y AWS amplían también su acuerdo plurianual de 38.000 millones de dólares (32.188 millones de euros) a 100.000 millones de dólares (84.705 millones de euros) a lo largo de 8 años, incluyendo el compromiso de OpenAI de consumir aproximadamente 2 gigavatios de capacidad de Trainium a través de la infraestructura de AWS, lo que satisfará la demanda de Stateful Runtime, Frontier y otras cargas de trabajo avanzadas.

"Este acuerdo reduce los costes y mejora la eficiencia de la producción de inteligencia a escala", ha indicado OpenAI, que, con esta estructura, asegura capacidad a largo plazo mientras colabora con AWS para implementar silicio diseñado específicamente para su ecosistema informático más amplio, lo que permite a las empresas consumir inteligencia bajo demanda sin gestionar la infraestructura subyacente.

"OpenAI y Amazon comparten la convicción de que la IA debe presentarse de forma práctica y realmente útil para las personas. Combinar la inteligencia de OpenAI con la infraestructura y el alcance global de Amazon nos permite poner una IA potente al alcance de empresas y usuarios a escala real", ha declarado Sam Altman, cofundador y CEO de OpenAI.

Por otro lado, OpenAI ha anunciado la ampliación de la colaboración con Nvidia, incluyendo el uso de 3 GW de capacidad de inferencia dedicada y 2 GW de entrenamiento en sistemas Vera Rubin, lo que se basa en los sistemas Hopper y Blackwell ya operativos en Microsoft, OCI y CoreWeave.

"En conjunto, esta expansión de capital e infraestructura fortalece nuestra capacidad para entrenar e implementar modelos de vanguardia a escala global", ha indicado la 'startup'.

A mediados de febrero, Anthropic logró captar 30.000 millones de dólares (25.412 millones de euros) en la última ronda de financiación acometida por la 'startup' de IA detrás del chatbot 'Claude', lo que implica una valoración de la compañía de 380.000 millones de dólares (321.880 millones de euros).