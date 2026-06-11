Oracle cierra un año fiscal récord tras ganar un 36,5% más, hasta 14.707 millones

Archivo - FILED - 25 September 2023, Bavaria, Munich: The logo of the software and hardware manufacturer Oracle can be seen at the German headquarters. Photo: Sven Hoppe/dpa - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El gigante tecnológico Oracle obtuvo un beneficio neto atribuido de 16.984 millones de dólares (14.707 millones de euros) al cierre de su año fiscal, finalizado el 31 de mayo, lo que equivale a un alza del 36,5% en comparación con las ganancias contabilizadas en el ejercicio anterior, según ha informado la compañía.

La cifra de negocio de la multinacional alcanzó un récord de 67.357 millones de dólares (58.327 millones de euros), un 17,3% más que un año antes, incluyendo un crecimiento del 39% de los ingresos en la nube, hasta 33.989 millones de dólares (29.432 millones de euros).

Asimismo, Oracle facturó un 5% más por el negocio de hardware, con 3.084 millones de dólares (2.670 millones de euros), aunque un 1% menos en el de software, con 24.541 millones de dólares (21.251 millones de euros). De su lado, los ingresos por servicios sumaron 5.743 millones de dólares (4.973 millones de euros), un 10% más.

Solo en el cuarto trimestre fiscal, Oracle contabilizó un beneficio neto atribuido de 4.223 millones de dólares (3.657 millones de euros), un 23,2% por encima del resultado del mismo periodo del ejercicio anterior, mientras que los ingresos sumaron 19.184 millones de dólares (16.612 millones de euros), un 21% más.

Por otro lado, la multinacional prevé obtener durante el ejercicio en curso aproximadamente 40.000 millones de dólares (34.638 millones de euros) mediante una combinación de deuda y capital, incluyendo la emisión de acciones por valor de 20.000 millones de dólares anunciada previamente, dentro del programa de inversión de capital de Oracle para impulsar la búsqueda de oportunidades en la infraestructura de IA.

En el ejercicio 2026, Oracle obtuvo 43.000 millones de dólares (37.235 millones de euros) en financiación mediante deuda y 5.000 millones de dólares (4.330 millones de euros) en financiación mediante capital.

De cara al primer trimestre del ejercicio actual, la compañía prevé que los ingresos totales crezcan entre un 27% y un 29%, incluyendo un crecimiento del 58% al 64% del negocio en la nube. Asimismo, las ganancias por acción crecerán entre un 17% y un 20%, situándose entre 1,72 y 1,76 dólares.

De tal manera, para el conjunto del ejercicio 2027 anticipa unos ingresos totales de 90.000 millones de dólares (77.935 millones de euros).