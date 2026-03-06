Oracle estudia recortar miles de empleos por la falta de liquidez derivada de sus inversiones en IA

Archivo - FILED - 25 September 2023, Bavaria, Munich: The logo of the software and hardware manufacturer Oracle can be seen at the German headquarters. Photo: Sven Hoppe/dpa - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gigante tecnológico estadounidense Oracle evalúa eliminar miles de puestos de trabajo como parte de sus esfuerzos para hacer frente a la falta de liquidez provocada por las fuertes inversiones en la expansión de sus centros de datos destinados a la inteligencia artificial (IA).

Los recortes afectarán, según ha adelantado 'Bloomberg', a varias divisiones de la compañía y podrían comenzar tan pronto como este mes, de acuerdo con personas conocedoras del asunto que solicitaron el anonimato al tratarse de planes aún no públicos.

En este contexto, parte de las reducciones se centrarán en categorías laborales que la empresa prevé necesitar en menor medida debido al avance de la IA.

Bajo la dirección de su presidente, Larry Ellison, Oracle está acometiendo una amplia expansión de centros de datos para atender las cargas de trabajo de IA de clientes como OpenAI.

La compañía, históricamente conocida por su 'software' de bases de datos, lleva años reorientándose hacia la computación en la nube, con el objetivo de competir con los líderes del sector Amazon.com Inc. y Microsoft Corp.

De acuerdo con previsiones de analistas de Wall Street recogidas por 'Bloomberg', los elevados gastos en infraestructuras de su división de nube podrían generar flujos de caja negativos durante los próximos años, antes de que las inversiones comiencen a dar resultados hacia 2030.

El mes pasado, Oracle anunció que recaudará entre 45.000 y 50.000 millones de dólares (entre 38.865 y 43.185 millones de euros) en 2026 para financiar la expansión de Oracle Cloud Infrastructure (OCI), su negocio de infraestructura y plataforma en la nube, ante el aumento de la demanda contratada de clientes como AMD, Meta, Nvidia, OpenAI, TikTok o xAI.

Asimismo, la compañía comunicó internamente esta semana su decisión de revisar numerosas vacantes en la división de nube, lo que supondrá ralentizar o congelar las contrataciones.

A finales de mayo de 2025, Oracle contaba con unos 162.000 empleados en todo el mundo. Las mismas fuentes señalaron que la planificación de los recortes sigue en curso y podría modificarse.

En septiembre, la empresa informó de su mayor plan de reestructuración hasta la fecha, con un coste estimado de hasta 1.600 millones de dólares (1.382 millones de euros) en el ejercicio fiscal que finaliza en mayo, incluidos pagos por indemnizaciones a empleados afectados.

Con todo, la compañía tiene previsto publicar los resultados de su tercer trimestre fiscal el próximo martes.