Orange descarta una contraoferta por MásMóvil, pero quiere aprovechar la reestructuración del mercado español

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Orange Group, Stéphane Richard, ha vuelto a descartar que la compañía presente una contraoferta por MásMóvil tras la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por los fondos KKR, Cinven y Providence, pero ha indicado que la empresa está estudiando los distintos escenarios para aprovechar la reestructuración que se producirá en el mercado español.

En una entrevista concedida al diario francés 'Les Echos', Richard ha señalado que el grupo no tiene actualmente ningún proyecto para entrar en un nuevo país europeo a través de una operación de adquisición, pero, en cambio, sí está "atento" a lo que está sucediendo en países donde ya está presente, "especialmente en Rumanía y España".

"El mercado español se va mover. Orange no puede hacer una contraoferta por MásMóvil, que acaba de ser objeto de una oferta de adquisición, pero estamos estudiando todos los escenarios para aprovechar una posible reestructuración del mercado después de esta operación", ha subrayado.

En este contexto, también ha hecho referencia al impacto que tendrá la reciente decisión del Tribunal General de la Unión Europea de anular la decisión de la Comisión Europea de 2016 de vetar la compra de la filial británica de Telefónica, O2, por Hutchison (Three), al concluir que no han quedado demostrados los efectos perjudiciales para la competencia que esgrimió Bruselas para frenar la transacción.

"Lo que está claro es que la Comisión ya no podrá prohibir concentraciones por motivos superficiales o políticos, como el número de operadores en un mercado", ha señalado Richard, quien también ha indicado que no tiene conocimiento de que existan conversaciones sobre consolidación del sector en Francia en este momento.

Por otro lado, el consejero delegado de Orange Group ha señalado que el grupo ha logrado contener el shock que ha supuesto la crisis generada por el coronavirus y deben aprovecharlo y ser "más agresivos". "Una crisis crea problemas, pero también genera oportunidades. Orange debe adoptar el espíritu de aprovechar estas oportunidades", ha subrayado.

Entre estas oportunidades, ha destacado la que existe en los mercados internacionales y especialmente en África, donde cree que "podría tener sentido" para Orange tener una base geográfica "más grande que la actual y estar presente en las grandes economías africanas de Nigeria y Sudáfrica".

Asimismo, Richard también ve oportunidades en algunos de sus actuales ámbitos de actividad, como la ciberseguridad y la transformación digital de las empresas, así como en otros en los que aún no tienen una amplia presencia, como el de la salud.

"Me gustaría que los dos años que me quedan antes del final de mi mandato nos permitan realizar una cierta cantidad de movimientos que no hemos podido hacer hasta ahora", ha admitido Richard, quien ha añadido que la empresa examinará "activamente las oportunidades de crecimiento externo, pequeñas o transformadoras".

A este respecto, ha incidido en que solo llevarán a cabo operaciones en caso de que aporten valor a sus accionistas y ha apuntado que el problema con las grandes adquisiciones es que "a menudo terminan en un gran desastre". "Estoy bastante feliz, por ejemplo, de que no hayamos lanzado una ofensiva en Telecom Italia...", ha apostillado.