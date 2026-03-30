Los órganos de Competencia de España y Portugal aprueban la venta del negocio de pasta de Cerealto a Cerealis

Sede de Cerealto - CEREALTO

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Autoridade da Concorrência de Portugal (AdC) han dado 'luz verde' a la venta por parte de Cerealto de su negocio de pasta y el centro desde el que se fabrican estos productos, que está ubicado en Venta de Baños (Palencia), a Cerealis, empresa especializada en pasta.

En concreto, esta operación estaba a la espera de que los órganos de competencia de España y Portugal dieran luz verde, algo que ya ha ocurrido.

Según figura en los registros del organismo consultados por Europa Press, Cerealto notificó a Competencia esta operación el pasado 9 de marzo, y el organismo ha autorizado la primera fase con fecha del 25 de marzo, mientras que Cerealis notificó la adquisición el pasado 25 de febrero y la resolución llegó el 18 de marzo.

Hay que recordar que esta transacción se enmarca en la decisión estratégica de Cerealto de concentrar sus esfuerzos en las principales familias de productos en las que opera, snacks y desayuno, en las que cuenta con una sólida experiencia y ha identificado el mayor potencial para su crecimiento futuro.

La compañía consideraba que su negocio de pasta, un "activo rentable" que ha sido objeto de inversiones continuadas en los últimos años, contará con una mayor proyección y desarrollo bajo el liderazgo de una empresa especializada en pasta como Cerealis.

De esta forma, la operación garantiza la continuidad de la actividad en la planta de Venta de Baños, así como el mantenimiento del empleo y de las condiciones laborales. No se prevén cambios en la plantilla, en las operaciones ni en la actividad habitual del negocio.