Oryzon pierde 2,6 millones de euros en 2025, un millón menos que el año precedente

Archivo - Carlos Buesa, CEO de Oryzon - ORYZON - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Oryzon registró unas pérdidas de cerca de 2,61 millones de euros en 2025, lo que supone un millón menos con respecto a las pérdidas de 3,6 millones contabilizadas en 2024, según las cuentas publicadas este viernes por la compañía biofarmacéutica.

Además, el resultado de explotación (Ebitda) arrojó un valor negativo de 5,71 millones, lo que implica una caída del 29,1% respecto a los -4,42 millones del año anterior.

Las inversiones de la firma en I+D crecieron un 50%, hasta alcanzar los 12,6 millones (frente a los 8,4 millones invertidos en el ejercicio anterior), mientras que los ingresos vinculados a trabajos realizados por la empresa para su activo también aumentan, desde casi 7,36 millones de euros en 2024 hasta superar los 10,9 millones el año siguiente (un 48,6%).

Finalmente, después de asegurar más de 60 millones de dólares (50,8 millones de euros, al cambio actual) en el primer semestre de 2025, la compañía cerró el año con una posición de caja de 33,3 millones de dólares (28,2 millones de euros).

"Esta sólida posición financiera nos permite reforzar nuestro enfoque en los principales hitos regulatorios de nuestros dos programas: oncología y SNC" (sistema nervioso central), afirma en el comunicado el Dr. Carlos Buesa, CEO de Oryzon.