El Pacto Mundial de ONU España y sector agroalimentario se unen para impulsar una transformación sostenible

Archivo - Cristina Sánchez, directora ejecutiva del Pacto Mundial de Naciones Unidas España - DSG - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pacto Mundial de la ONU España ha puesto en marcha un proyecto sectorial dirigido a acelerar la transformación sostenible del sector agroalimentario, una de las industrias estratégicas de la economía española.

Esta iniciativa, concebida como un programa de acompañamiento técnico especializado, reunirá a un grupo representativo de cerca de 20 empresas líderes con el objetivo de abordar de manera conjunta los principales desafíos que condicionan su competitividad y resiliencia a largo plazo, como han destacado sus impulsores.

El sector agroalimentario, que representa aproximadamente el 9% del PIB y el 11,3% del empleo en España, desempeña un papel esencial no solo desde el punto de vista económico, sino también como garante de la seguridad alimentaria. Sin embargo, afronta importantes retos, desde la reducción del desperdicio alimentario hasta la gestión sostenible del agua pasando por la reducción de las emisiones de CO2, especialmente aquellas de alcance 3, entre otros. De hecho, se le atribuye alrededor del 34% de las emisiones globales.

En este sentido, el objetivo del programa es aprovechar la acción colectiva para poner solución a uno de estos desafíos, que se decidirá conjuntamente. Para ello, el programa se desarrollará a lo largo de aproximadamente un año, ofreciendo a las empresas participantes un itinerario estructurado que combina sesiones grupales con asesoramiento individualizado y confidencial por parte de personas expertas en sostenibilidad agroalimentaria.

Asimismo, la iniciativa fomenta el networking sectorial, promoviendo un ecosistema de trabajo conjunto que refuerza la innovación, el aprendizaje compartido y la mejora continua, al tiempo que facilita la alineación con el marco normativo, el acceso a conocimiento experto y la generación de soluciones replicables que aportan valor tanto a las organizaciones participantes como al conjunto del sector.

En este contexto, el nuevo programa nace con una visión integral de la cadena de valor -desde la producción primaria hasta el consumo- y apuesta por un enfoque colaborativo que permita transformar estos desafíos en oportunidades compartidas. Para ello, las compañías que forman parte de esta primera edición representan distintos eslabones de la cadena de valor agroalimentaria, garantizando así una visión diversa y complementaria.

En concreto, las empresas participantes son Ahorramas, Alcampo, AMC Global, Anecoop, Bodegas Emilio Moro, Bollo Natural Fruit, Cefusa, Centros Comerciales Carrefour, Consum, S. Coop. V., Corporación Alimentaria Peñasanta, Corporación Hijos de Rivera, Covap, Covirán, Damm, Dcoop, Deoleo Global, Dia, Ebro Foods, Freixenet, Fruits de Ponent d'Alcarras i Seccio de Credit, Galletas Gullón, Grupo Lactalis Iberia, José María Lázaro, S.A. - Taisi, Maicerías Españolas, S.A. (Dacsa Group), Mahou San Miguel, Nauterra, Noel Alimentaria, Supracafé y Ultracongelados Virto.

"Desde el Pacto Mundial de la ONU España trabajamos para acompañar a las empresas en el paso del compromiso a la acción. Este proyecto nace precisamente con ese objetivo: ofrecer soluciones prácticas, aterrizadas y adaptadas a la realidad del sector agroalimentario que permitan integrar la sostenibilidad en el núcleo del negocio y reforzar su resiliencia a largo plazo", ha afirmado la directora ejecutiva de Pacto Mundial de ONU España, Cristina Sánchez.

De este modo, con esta iniciativa se contribuye a consolidar el posicionamiento del sector agroalimentario español como referente internacional en sostenibilidad, demostrando que la competitividad empresarial puede ir de la mano del compromiso ambiental y social, como defiende el Pacto Mundial de ONU España.