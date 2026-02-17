Palletways Iberia nombra a José Manuel Sánchez nuevo Director de Operaciones. - PALLETWAYS IBERIA

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Palletways Iberia, red en distribución exprés de mercancía paletizada en España y Portugal, ha anunciado el nombramiento de José Manuel Sánchez como nuevo director de Operaciones en sustitución de José Francisco Hernández.

Según ha informado la firma en un comunicado, Sánchez ha accedido a la dirección de Operaciones Iberia tras una amplia trayectoria en el sector logístico y un "profundo conocimiento" del funcionamiento de Palletways.

En su nuevo cargo, liderará la operativa global de la red ibérica con el objetivo de asegurar que los recursos, los procesos y los estándares acompañen el crecimiento de la actividad sin comprometer la calidad del servicio.

En este contexto, Daniel Mercader asume el cargo de 'Hub manager', relevando a José Manuel Sánchez en esta función.

"Es una etapa de gran responsabilidad y, al mismo tiempo, muy motivadora. Nuestro objetivo es crecer con solidez, innovar con propósito y avanzar como un solo equipo, reforzando la experiencia de los miembros y garantizando que cada cliente perciba la calidad y profesionalidad que definen a Palletways", ha señalado Sánchez.

Por su parte, Daniel Mercader ha destacado que su prioridad es "impulsar una operación sólida, alineada y preparada para responder con agilidad a las necesidades de los miembros y a la evolución constante del mercado".