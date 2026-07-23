Paradores celebra el 30 aniversario de Amigos de Paradores, uno de sus programas de fidelización pioneros

30º Aniversario Paradores - PARADORES

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Paradores celebra el 30 aniversario de Amigos de Paradores, un programa de fidelización creado en 1996 que actualmente reúne a cientos de miles de viajeros vinculados a la cadena hotelera pública.

Con motivo de esta celebración, Paradores lanzará el próximo 30 de julio un sorteo de diez Cajas Regalo entre los actuales miembros del programa y las personas que se inscriban durante la campaña, coincidiendo con el Día Internacional de la Amistad.

Creado hace tres décadas, Amigos de Paradores fue uno de los primeros programas de fidelización del sector hotelero español y nació con el objetivo de reforzar la relación entre la compañía y sus clientes, vinculando la experiencia de viaje al patrimonio, la gastronomía, la naturaleza y el descubrimiento del territorio.

El programa mantiene una evolución positiva y en 2025 registró cerca de 100.000 nuevas altas, una cifra que, según Paradores, refleja tanto la fidelidad de los miembros que ya formaban parte de la comunidad como su capacidad para atraer nuevos perfiles de viajeros.

El crecimiento también se está produciendo en el mercado internacional. En 2025, los clientes extranjeros representaron el 28% de las nuevas incorporaciones, con Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos como principales mercados emisores.

Actualmente, el 82% de los miembros de Amigos de Paradores son españoles, aunque la compañía destaca el aumento progresivo de la dimensión internacional del programa, que reúne a viajeros de distintas generaciones, desde clientes con una larga trayectoria vinculada a Paradores hasta nuevos usuarios que comienzan a descubrir la red de establecimientos.