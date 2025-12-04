Paradores retoma esta jueves con sindicatos las negociaciones por un nuevo convenio de 5.550 trabajadores

Archivo - Sede de Paradores. - PARADORES - Archivo

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Paradores se reúne este jueves y mañana viernes con los sindicatos UGT, CSIF y CCOO dentro del marco de las negociaciones por un nuevo convenio colectivo, que afecta a un total de 5.500 trabajadores.

Fuentes del CSIF han confirmado a Europa Press que las tres organizaciones sindicales, las de mayor representación en la empresa pública, no descartan nuevas movilizaciones en Navidades en caso de no alcanzar un acuerdo "urgente y convincente".

Desde el sindicato ha denunciado que los empleados de la hotelera tienen "los salarios más bajos de todo el sector público", señalando que, a pesar de "batir récords de beneficios cada año", esto no se traduce en "fortalecer las condiciones de la plantilla porque la dirección ni siquiera apuesta con decisión por el empleo de calidad".

Ante esta situación, CSIF ha asegurado que la fuga de talento de empleados a la empresa privada cada vez es más alta, al mismo tiempo que ha afirmado que la única manera de detenerla es "fortalecer las condiciones laborales y salariales".

"Las movilizaciones llevadas a cabo en los últimos meses por la CSIF, UGT y CCOO, han sido claves para que la dirección de la empresa pública, presidida por la ex ministra Raquel Sánchez, abra, por fin, la puerta para revertir esta situación insostenible", ha subrayado el sindicato en referencia a la celebración de nuevas reuniones.

El pasado 7 de octubre, un total de 4.000 trabajadores, lo que equivale al 80% del total de la plantilla, se concentraron en los distintos centros de trabajo de toda España para exigir mejoras laborales, destacando subidas salariales, estabilidad en el empleo y fomento de la conciliación, entre otras peticiones.

AUTORIZACIÓN DE HACIENDA

Recientemente, Paradores explicó a Europa Pres que la negociación del nuevo convenio colectivo está sujeta a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que obliga a las sociedades públicas a contar con la autorización previa del Ministerio de Hacienda antes de alcanzar cualquier acuerdo con impacto presupuestario.

Según la compañía, en septiembre de 2024, ambas partes consensuaron unas líneas generales que ya han sido remitidas a Hacienda. Posteriormente, se han hecho actualizaciones de la solicitud, vía Patrimonio, respecto a la última masa salarial aprobada. Patrimonio ha dado trámite a esa solicitud actualizada en el mes de junio, continuando en estos momentos el proceso en Hacienda, apuntan desde Paradores.

Además de Patrimonio, debe tratarse con Costes de Personal para revisar todos los aspectos económicos y el impacto presupuestario. "Se trata, por tanto, de un proceso complejo que los sindicatos conocen", ha admitido la empresa pública.

Por otro lado, Paradores defiende que ha mantenido la interlocución abierta con sindicatos y ha celebrado 22 reuniones desde 2021, avanzando en aquellos aspectos del convenio que "no implican gasto adicional". "La compañía ha demostrado en todo momento su voluntad de diálogo y acuerdo, siempre dentro del marco legal que regula la negociación", ha añadido.