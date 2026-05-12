La patronal de gran consumo prevé un "crecimiento moderado" en la hostelería durante la campaña de verano

Archivo - Varias personas en una terraza de un bar en Santander, a 10 de agosto de 2025, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La patronal del gran consumo (Aecoc) ha avanzado un "crecimiento moderado y estable" en la hostelería para la inmiente campaña de verano, que no registrará ritmos de crecimiento de años anteriores en un contexto marcado por los conflictos geopolíticos actuales.

"El entorno macroeconómico y geopolítico condicionará la evolución del sector, con un consumo prudente y una presión persistente sobre los costes, lo que seguirá limitando los avances en rentabilidad", ha indicado el director general de Aecoc, José María Bonmatí.

En este contexto, Bonmatí ha explicado que 2026 ha tenido un "buen arranque" y con una "buena" Semana Santa, que es "fundamental porque marca el inicio de la temporada alta" de turismo.

"La hostelería ha arrancado con un comportamiento positivo, pero en un contexto de crecimiento más moderado y con gran presión sobre la rentabilidad. El sector es consciente de que el consumidor es prudente, donde el precio juega un papel fundamental", ha señalado.

De esta forma, en los primeros meses del año la facturación de la hostelería se elevó un 3,5%, un porcentaje similar al de 2025, pero una vez descontado el efecto de los precios, el volumen de actividad ha retrocedido un 1%. "Este dato refleja la situación real con una inflación que presiona los márgenes a la empresa y una mayor contención del gasto por parte de los consumidores", ha asegurado.

Otra de las problemáticas que ve Aecoc es la dificultad de cubrir vacantes, desde la hostelería, tiendas y conductores. "Es una problemática común a muchos otros sectores. Lógicamente estamos haciendo un esfuerzo para analizar cuáles son las causas y las posibles soluciones, porque hay dificultades para cubrir vacantes y las empresas tienen que hacer una gestión más eficiente", ha indicado.

Al igual que FIAB, la patronal del gran consumo también reclama equilibrar la presión fiscal y administrativa en la extraordinaria situación actual, por lo que también solicitan la suspensión temporal del impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables.

"Somos el único país que tiene que soportar el impuesto al plástico, estamos perdiendo competividad y ahora hay la presión en el packing. Hay que aligerar esas cargas impositivas a las empresas y a los consumidores. Nos parece urgente actualizar los tramos del IRPF", ha reclamado.