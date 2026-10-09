La patronal de Inditex, Primark y Mango asegura que el convenio reforzará la competitividad del sector

La presidenta de ARTE, Ana López-Casero, durante el VI Foro del Retail y el Gran Consumo, - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de ARTE, Ana López-Casero, ha reivindicado la consolidación de la patronal textil, donde están presentes Inditex, Primark, Tendam o Mango, entre otras, como la "voz de un sector estratégico" en el país, destacando la firma del primer convenio colectivo de grandes cadenas de moda como un "buen ejemplo" del papel de la industria en la economía y sociedad española y que reforzará la "competitividad" del 'retail' de moda.

En concreto, López-Casero ha remarcado que la organización es "mucho más que una asociación". "Es la voz de un sector estratégico en nuestro país, pero también es un punto de encuentro donde compañías que compiten en el mercado son capaces de trabajar conjuntamente, de colaborar, de generar conocimiento", ha destacado durante su participación en el VI Foro del Retail y el Gran Consumo de 'El Economista', asegurando que esta labor busca "construir un legado" para el sector y para la sociedad.

En este contexto, la máxima responsable de la patronal ha puesto en valor la firma del primer convenio nacional de grandes cadenas de moda, un acuerdo que beneficiará a unos 120.000 trabajadores en España.

"Dotar a nuestro sector de un marco laboral estable y moderno nos va a permitir reforzar la competitividad del sector y atraer talento, y sin duda nos va a permitir afrontar con muchas mayores garantías los desafíos del futuro", ha enfatizado López-Casero sobre el impacto del nuevo marco marco de relaciones laborales.

UN RETAIL "COMPETITIVO, RESPONSABLE Y TECNOLÓGICO"

Asimismo, la presidenta de ARTE ha trazado la hoja de ruta de la industria para los próximos años, enfocada en articular un modelo de negocio sostenible y con proyección. "Eso es precisamente lo que estamos haciendo: tejer poco a poco, con ambición, con solidez y con grandes alianzas el 'retail' moda que queremos para el futuro", ha defendido López-Casero.

En esta línea, ha asegurado que el objetivo del sector es definir un negocio "competitivo y responsable, tecnológico, pero profundamente diverso y humano, que sea capaz de crear valor y también valores".

Por otro lado, la directiva ha recordado que España es "una potencia internacional del 'retail' moda, porque cuenta con varios de los mayores 'retailers' del mundo y detrás hay moda, economía e inversión, además de ser uno de los tractores de empleo femenino y joven".

Respecto al consumidor, López-Casero ha advertido de cómo está cambiando y cómo se deben adaptar las marcas a las nuevas tendencias. "Tenemos un consumidor que es más consciente del valor por encima del precio, más digital y asistido por inteligencia artificial, pero más exigente con la transparencia y más comprometido con la sostenibilidad", ha subrayado.

"Más allá de las cifras, la moda como sector tiene algo que muy pocos sectores pueden reclamar y es la capacidad de llegar al consumidor, a las personas, de inspirarlas y formar parte de su identidad. Por eso no solo refleja los cambios de la sociedad, sino que también contribuye a impulsarlos, porque la moda nos hace soñar", ha indicado.