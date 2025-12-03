Las patronales del comercio del pan, carnes y productos pesqueros celebran la moratoria de Verifactu

Logos de Ceoppan, Cedecarne y Fedepesca - CEOPPAN, CEDECARNE, FEDEPESCA

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las patronales nacionales del comercio especializado del pan, carnes y productos pesqueros Ceoppan, Cedecarne y Fedepesca, respectivamente, han celebrado este miércoles la decisión del Gobierno de aplazar un año la entrada en vigor del sistema de la Agencia Tributaria para la verificación de facturas electrónicas (Verifactu).

Estas tres organizaciones habían solicitado de forma conjunta, y también por separado, una moratoria en la aplicación obligatoria de Verifactu, reclamando un plazo "razonable" que permitiera a sus establecimientos adaptarse al sistema, sin riesgo para su viabilidad económica.

Las tres patronales manifestaron su preocupación por el impacto negativo que podría tener la implantación de Verifactu sin que existiera un periodo de adaptación.

"El desánimo había calado en sectores conformados por autónomos mayoritariamente, que afrontaban en este año numerosas exigencias que comprometen de forma clave su rentabilidad y su futuro. La realidad del tejido artesano y tradicional de nuestro país, formado mayoritariamente por microempresas y autónomos, con recursos humanos y económicos muy limitados, exigía una moratoria y una exoneración para los mayores de 60 años, muchos de los cuales se planteaban el cierre de sus negocios", han subrayado.

Así, han afirmado que, sin medidas correctoras y sin una planificación más paulatina, la implantación inmediata de Verifactu podía poner en riesgo la viabilidad "de miles de establecimientos".

Por eso, Ceoppan, Cedecarne y Fedepesca han acogido "con esperanza" la decisión de aplicar una moratoria a la entrada en vigor de Verifactu. En su opinión, es compatibilizar el objetivo de control fiscal con criterios de "proporcionalidad, equidad y sentido común" y garantizar la viabilidad de los pequeños comercios.

"Establecer esta moratoria, además, va a permitir a las empresas desarrolladoras de software dar un mejor servicio a las pymes y autónomos de cara a su adaptación a Verifactu. De otra forma difícilmente iban a poder dar servicio a todos los obligados al mismo tiempo, generándose por tanto un efecto cuello de botella que iba a poner en situaciones complicadas a muchos comercios", sostienen.

Pese a celebrar el anuncio del aplazamiento de un año para la entrada en vigor de Verifactu, las tres patronales reclaman una moratoria general mínima de dos años, que permita una adaptación progresiva y ordenada del comercio de proximidad.

Asimismo, reclaman exonerar de la implantación de este sistema a las personas físicas mayores de 60 años; flexibilidad para colectivos vulnerables, con posibilidad de prórrogas o ayudas específicas para establecimientos con baja capacidad tecnológica o económica, y deducciones fiscales en el IRPF o en el Impuesto sobre Sociedades para hacer más atractivo el cambio y recompensar a los que se adhieren antes y ayudar a paliar parcialmente la inversión.

Además de una moratoria, estas tres patronales consideran "imprescindible" la puesta en marcha de un plan de choque específico que ayude a las empresas artesanas y tradicionales a realizar la transición hacia la facturación electrónica "de manera ordenada y realista".

"Este plan debería ser fruto de la colaboración entre el Gobierno y nuestras Confederaciones e incluir medidas concretas de apoyo económico, apoyo técnico y soporte formativo", subrayan.

En concreto, consideran que este plan debe contemplar subvenciones directas para la compra y adaptación de programas y sistemas de facturación compatibles; líneas de financiación bonificada, accesibles a microempresas y autónomos; exenciones temporales de cuotas o tasas vinculadas a la adaptación tecnológica para los comercios de menor facturación, así como la elaboración de guías prácticas y tutoriales adaptados a la realidad de las microempresas.

También abogan por poner en marcha un servicio de acompañamiento digital con consultores especializados para ayudar a la implantación de Verifactu, así como programas de capacitación gratuitos, tanto presenciales como 'online', entre otras medidas.