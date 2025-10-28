Paypal gana 1.073 millones en el tercer trimestre, un 23,6% más, repartirá dividendos y se asocia con OpenAI

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Paypal se anotó un beneficio neto de 1.248 millones de dólares (1.073 millones de euros) en el tercer trimestre, un 23,6% más que el obtenido durante el mismo periodo del ejercicio precedente, al tiempo que ha anunciado un acuerdo de colaboración con OpenAI y ChatGPT.

Los ingresos registrados crecieron un 7,3%, hasta los 8.417 millones de dólares (7.234 millones de euros). Paypal obtuvo 7.522 millones de dólares (6.465 millones de euros) por las transacciones procesadas, un 6,4% más, mientras que otro tipo de servicios brindaron 895 millones de dólares (769,2 millones de euros), un 14,7% más.

Por distribución geográfica, la compañía estadounidense de pagos en línea levantó en su país de origen 4.753 millones de dólares (4.085 millones de euros), con el monto restante achacable a los mercados internacionales.

De su lado, los costes operativos en los que incurrió Paypal repuntaron un 6,8%, hasta situarse en los 6.897 millones de dólares (5.928 millones de euros).

En el acumulado hasta septiembre, las ganancias fueron de 3.796 millones de dólares (3.263 millones de euros) y la facturación de 24.496 millones de dólares (21.054 millones de euros). Estas cifras fueron un 25,4% y 4,5% superiores en comparativa interanual, respectivamente.

Paypal tuvo constancia de la existencia de 438 millones de cuentas activas, seis millones más que doce meses atrás. Después, procesó en sus sistemas un 4,5% menos de operaciones, que fueron 6.331 millones, aunque su valor agregado sí aumentó en un 8,4%, hasta los 458.088 millones de dólares (393.717 millones de euros).

"PayPal ha vuelto a cerrar un trimestre muy positivo y estamos revisando al alza nuestras previsiones, con un crecimiento rentable generalizado en las experiencias de marca, PSP y Venmo. [...] También estamos preparándonos para un futuro proactivo al asociarnos con líderes como Google, OpenAI y Perplexity", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Paypal, Alex Chriss.

PREVISIONES, DIVIDENDO Y OPENAI

Para el cuarto trimestre de 2025, Paypal ha anticipado un beneficio por acción de 1,23 a 1,27 dólares (1,06 a 1,09 euros) y ha elevado las previsiones anuales al rango de 5,11 a 5,15 dólares (4,39 y 4,43 euros) desde la horquilla previa de los 4,90 a 5,05 dólares (4,21 y 4,34 euros).

La multinacional ha comunicado, también, el inicio de un programa de reparto de dividendos trimestrales a razón de 0,14 dólares (0,12 euros) por título pagadero el 10 de diciembre de 2025 a los tenedores que figuren como tal al cierre del 19 de noviembre.

Por otra parte, Paypal ha informado en un comunicado de prensa que ha firmado un acuerdo con OpenAI para utilizar el Protocolo de Comercio Agéntico (ACP) y vincular las cuentas de Paypal con el asistente de IA ChatGPT.

"Cientos de millones de personas recurren cada semana a ChatGPT para obtener ayuda con tareas cotidianas, como encontrar productos que les gustan, y más de 400 millones utilizan PayPal para comprar. Al asociarse con OpenAI y adoptar el ACP, PayPal impulsará las experiencias de pago y comercio que ayudan a las personas a pasar del chat al pago en solo unos pocos toques", ha explicado Chriss.