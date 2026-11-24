Archivo - Pedro López Mena, fundador y presidente de Grupo LEW Brand - GRUPO LEW BRAND - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pedro López Mena, fundador y presidente de Grupo LEW Brand, vuelve a asumir la dirección ejecutiva del grupo de restauración organizada como consejero delegado (CEO) para liderar personalmente la nueva etapa de la compañía, según informa en un comunicado.

En concreto, en esta nueva fase de la cadena de restauración, le acompañarán en el nuevo equipo de dirección Gonzalo Mazarrasa, como subdirector general, y Enrique Hermida, quien regresa a la firma para liderar la Dirección de Operaciones como director de operaciones (COO), con el objetivo de ganar agilidad, eficacia y cercanía a los restaurantes del grupo.

Este relevo organizativo se produce en un momento de madurez para la compañía propietaria de enseñas como Brasayleña, Burratina o Mena, tras cerrar el ejercicio 2025 con una facturación de más de 50 millones de euros, lo que supone un incremento del 17% respecto al año anterior.

López Mena, ingeniero superior industrial que descubrió el formato tradicional brasileño del rodizio antes de importarlo a España, regresa a la gestión diaria para liderar personalmente la siguiente fase del grupo, con la implicación y el conocimiento del negocio que le han acompañado desde sus inicios.

"Fundé esta empresa con la ilusión de crear algo diferente y esa ilusión sigue intacta. Quiero estar en primera línea, junto a los equipos y en los restaurantes, para liderar esta nueva etapa", ha afirmado el directivo, quien ha destacado que la incorporación de Mazarrasa y Hermida aporta una estructura "más ágil y cercana" al restaurante.

Asimismo, en los dos últimos años el grupo ha inaugurado nueve restaurantes Brasayleña -seis en 2025 y tres en lo que va de 2026-, ha invertido más de seis millones de euros en aperturas, remodelaciones, digitalización y experiencia de cliente, y ha elevado su plantilla un 27%, hasta alcanzar los 919 empleados.

En la nueva estructura directiva, Gonzalo Mazarrasa, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid y vinculado al grupo desde 2015 -donde implantó y dirigió el departamento de Recursos Humanos y Personal-, ha asumido la subdirección general tras regresar en septiembre después de ejercer como responsable de Recursos Humanos en Grupo Rosi La Loca y Casa Dani.

Por su parte, Enrique Hermida, formado en EAE Business School y antiguo director de zona de Brasayleña, ha regresado al grupo tras casi cinco años en llaollao -donde ocupó la Dirección Global de Operaciones en Emea y Latam y la Dirección y Desarrollo de Negocio en Latam-, sumando experiencia previa en consultoría operacional y en Burger King.

Respecto a la evolución de sus enseñas, Brasayleña -fundada por López Mena en 2008 en el centro comercial Islazul de Madrid- ha alcanzado los 42 restaurantes tras sumar este año aperturas en el centro comercial Bonaire (Valencia), Puerto Venecia (Zaragoza) y el Paseo del Mar de Torrevieja (Alicante), además de remodelar en 2025 su local emblema del centro comercial La Gavia en Madrid.

El grupo, que cuenta con ocho marcas propias y presencia en 13 provincias, ha consolidado también su apuesta por la alta gastronomía con Mena, ha completado su porfolio con marcas de 'delivery' como Gyro Grill y ha dado el paso hacia el uso de energía 100% renovable en sus operaciones.