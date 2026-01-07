Pekín examina la compra de la firma china de inteligencia artificial Manus por Meta

Archivo - FILED - 28 October 2021, Brazil, ---: A Meta logo is seen on a smartphone. Facebook's parent company Meta is considering setting up an alternative to the popular messaging app Twitter. Photo: Rafael Henrique/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa - Rafael Henrique/Sopa Images Via / Dpa - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades chinas estarían revisando la reciente compra de la startup de inteligencia artificial Manus por parte de Meta a cambio de unos 2.000 millones de dólares (1.707 millones de euros) para evaluar si la transacción infringe los controles a las exportaciones de tecnología establecidos por Pekín.

Según indicaron dos fuentes conocedoras al diario 'Financial Times', funcionarios del Ministerio de Comercio de China habrían comenzado a evaluar si la reubicación del personal y la tecnología de Manus a Singapur y la posterior venta a Meta requerían de una licencia de exportación según la legislación del gigante asiático.

Si bien la revisión se encuentra en sus etapas iniciales y podría no dar lugar a una investigación formal, la necesidad de una licencia podría brindar a Pekín una vía para influir en la transacción, incluso intentando forzar a las partes a abandonar el acuerdo en un caso extremo, según las fuentes.

En este sentido, el periódico recuerda que China utilizó un mecanismo similar para intervenir en el intento de Washington de forzar la venta de TikTok durante el primer mandato presidencial de Donald Trump.

El acuerdo con Manus habría llamado la atención en Pekín debido a la preocupación de que pudiera incentivar a las startups chinas a trasladarse físicamente fuera del país para eludir la supervisión nacional, según una de las fuentes, aunque una segunda fuente señaló que el producto de Manus, un asistente basado en IA, no se consideraba una tecnología esencial para China, lo que reducía la urgencia de la intervención.

En este sentido, la apertura de una segunda sede o de oficinas en Singapur, práctica que se conoce coloquialemente como "lavado de imagen de Singapur", se ha vuelto cada vez más común entre las empresas chinas que buscan clientes globales.

Por otro lado, si bien los grupos chinos en Singapur generalmente han mantenido sus operaciones en su país de origen, el diario destaca que el equipo principal de Manus se trasladó a la ciudad-estado en 2025, lo que deja pocas opciones claras para que Pekín intervenga si las autoridades deciden que es necesario hacerlo.

El gigante tecnológico estadounidense Meta Platforms, propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció la semana pasada la adquisición del agente de inteligencia artificial autónomo Manus, que indicó que continuará operando desde Singapur, así como vendiendo y operando su servicio de suscripción de productos a través de su aplicación y sitio web.