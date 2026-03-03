Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros aumentaron un 3,6% en enero hasta superar los 6,6 millones

Archivo - Camping - PITCHUP - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles superaron los 6,6 millones en enero, lo que supone un aumento del 3,6% respecto al mismo mes de 2025 según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este incremento estuvo impulsado por el crecimiento del 24% en turismo rural, del 3,7% en campings y del 2,4% en apartamentos, todo ello en un contexto de precios desigual donde bajó el precio de los apartamentos mientras subió el de campings y casas rurales.

Las pernoctaciones de residentes crecieron un 9,3%, y las de no residentes un 1,9%. La estancia media fue de 5,1 pernoctaciones por viajero.

CRECEN LAS PERNOCTACIONES EN APARTAMENTOS.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos en España aumentaron un 2,4% en enero. Las de residentes se incrementaron un 7,7% y las de no residentes un 1,3%.

La estancia media descendió un 5,3%, hasta 5,8 pernoctaciones por viajero, según datos del instituto estadístico.

En enero se ocuparon el 34% de las plazas ofertadas, un 5,3% más que en el mismo mes de 2025. El grado de ocupación por plazas en fin de semana fue del 37,2%, un 7% más.

El 80,7% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Reino Unido fue el principal mercado emisor, con el 26,6% del total.

Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de 2,4 millones de pernoctaciones y un descenso del 4,6% respecto a enero de 2025. También tuvo la mayor ocupación, con el 87,3% de los apartamentos ofertados.

Por zonas turísticas, la isla de Gran Canaria fue el destino preferido, con más de 800.000 pernoctaciones. La isla de Lanzarote presentó el mayor grado de ocupación, del 90,7%. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Arona.

ALEMANIA PRINCIPAL MERCADO PARA CAMPINGS.

Las pernoctaciones en campings se incrementaron un 3,7% en enero respecto al mismo mes de 2025. Las de residentes aumentaron un 6,9% y las de no residentes un 2,9%, según el INE.

Durante enero se ocuparon el 46,1% de las parcelas ofertadas, un 1,0% más en tasa anual. El grado de ocupación en fin de semana fue del 45,2%, con un descenso del 2,8%. El 80,1% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Alemania fue el principal mercado emisor, con el 40,4% del total.

La Comunitat Valenciana fue el destino preferido en campings, con más de 700.000 pernoctaciones y un aumento del 1,3% en tasa anual. Región de Murcia alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 77,1% de las parcelas ofertadas.

Por zonas turísticas, la Costa Blanca fue el destino preferido, con más de 300.000 pernoctaciones. La Costa Cálida presentó el mayor grado de ocupación, con un 88,4%. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Benidorm, Mazarrón y Vélez-Málaga.

EL TURISMO RURAL SE DISPARA EN ENERO.

Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural se incrementaron un 24% en enero respecto al mismo mes de 2025. Las de residentes aumentaron un 24%, y las de no residentes un 23,7%.

Se ocuparon el 10,7% de las plazas, un 14,7% más que en enero de 2025. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 19,0%, con aumento anual del 4,5%.

Castilla y León fue el destino preferido, con más de 69.000 pernoctaciones, un 22% más que en enero de 2025. Canarias alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 41,6%.

Por zonas turísticas, Pirineos fue el destino preferido, con más de 29.000 pernoctaciones. La isla de La Palma alcanzó la mayor ocupación, con el 46,0% de las plazas ofertadas.

Por su parte, las pernoctaciones en albergues disminuyeron un 5,9% en enero. Las de residentes bajaron un 9,4% y las de no residentes un 3,1%.

Se ocuparon el 17,6% de las plazas, un 14,6% menos que en enero de 2025. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 18,2%, con un descenso anual del 27,4%.

Las Comunidad de Madrid fue el destino preferido, con más de 106.000 pernoctaciones. Canarias alcanzó la mayor ocupación, con el 63,7% de las plazas ofertadas.

Los datos del INE muestran que, en lo referido a precios, el comportamiento fue dispar. Así los precios de los apartamentos turísticos cayeron un 1,6% en enero frente a las subidas del 5,6% registrada en campings y del 1,4% en alojamientos rurales.