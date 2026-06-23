Las pernoctaciones hoteleras suben un 2,5% en mayo superando los 36,3 millones y los precios aumentan un 5%

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en España aumentaron un 2,5% en mayo en comparación con el mismo mes de 2025, superando los 36,3 millones, según los datos provisionales publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector consolida así su senda de crecimiento impulsado principalmente por el mercado internacional, en un contexto en el que el índice de precios hoteleros registró un repunte del 5% interanual.

En el acumulado de los cinco primeros meses de 2026, las pernoctaciones hoteleras se incrementaron un 2,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

El comportamiento del sector hotelero durante el mes de mayo muestra una marcada dualidad entre el mercado nacional y el internacional. De este modo, las pernoctaciones de los viajeros residentes en España registraron un leve descenso del 0,2%, mientras que las correspondientes a ciudadanos extranjeros crecieron un 3,7%.

Por mercados emisores, Reino Unido y Alemania se consolidaron como los principales puntos de origen, concentrando el 27,9% y el 17,4% del total de las pernoctaciones de no residentes, respectivamente, seguidos a mayor distancia por Francia con un 8,6%, Estados Unidos con un 5,2% y Países Bajos con un 4,7%.

La distribución geográfica de los turistas varió de forma significativa según su procedencia. Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en mayo, concentrando el 20,4%, el 14,9% y el 12,2% del total de las pernoctaciones, respectivamente.

Por su parte, los principales destinos de los no residentes fueron Islas Baleares, Canarias y Cataluña, con el 30,6%, 18,0% y 17,9% del total en cada caso.

A nivel local, la Isla de Mallorca registró el mayor número de pernoctaciones con más de 6,5 millones, mientras que Barcelona, Madrid y Calvià destacaron como los puntos turísticos con mayor afluencia absoluta.

En lo que respecta a la ocupación, en mayo se cubrieron el 61,5% de las plazas ofertadas, lo que supone un descenso del 2,1% respecto al mismo mes de 2025, si bien el grado de ocupación por plazas en fin de semana subió un 1,7% y se situó en el 67,9%. Por regiones, Islas Baleares presentó el mayor grado de ocupación por plazas durante el mes con un 73,5%.

Por zonas turísticas, Palma-Calvià alcanzó el mayor nivel de ocupación media y de fin de semana, con el 76,1% y el 79,4%, respectivamente, mientras que el punto turístico con mayor ocupación por plazas fue Sóller con un 83,4% y Zarautz logró la mayor ocupación en fin de semana alcanzando el 89,4%.

SUBIDA DE PRECIOS DEL 5%.

El encarecimiento de las tarifas hoteleras continuó su tendencia alcista con una subida interanual del 5% en su índice de precios.

Por comunidades y ciudades autónomas, la mayor subida de precios se registró en Islas Baleares, con un repunte del 8,9%, mientras que la bajada más acusada se localizó en la ciudad autónoma de Melilla, con un descenso del 1,2%.

Por categorías de alojamiento, el incremento más destacado se produjo en los establecimientos de cinco estrellas de oro, donde las tarifas subieron un 6,3%.

Esta tendencia al alza se trasladó de forma directa a la rentabilidad del sector, donde la facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) se situó en 123,7 euros en mayo, lo que supuso un aumento del 4,2% respecto al mismo mes del año anterior.

Asimismo, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPar), que está condicionado por la ocupación de los establecimientos, alcanzó los 88 euros, firmando una subida del 5,8%.

Por categorías, los hoteles de cinco estrellas registraron un ADR de 307,1 euros y un RevPAR de 216,2 euros, los de cuatro estrellas obtuvieron 125,7 euros de ADR y 97,1 de RevPAR, y los de tres estrellas alcanzaron los 94,8 y 68,3 euros, respectivamente.

El punto turístico con mayor rentabilidad del país fue Marbella, que lideró ambos indicadores con un ADR de 267,2 euros y un RevPAR de 207,1 euros.