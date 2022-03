Pescadores de Huelva aseguran que la situación del sector es "inviable" y reclaman ayudas "de manera inmediata"

ISLA CRISTINA (HUELVA), 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los pescadores de Huelva han asegurado este martes que la subida del precio del combustible de las embarcaciones hace "inviable" la actividad, tanto es así, que todo el país ha tenido que "realizar una parada forzosa" desde este lunes, por lo que han reclamado al Gobierno "medidas urgentes y de manera inmediata".

En este contexto, los pescadores de la provincia han protagonizado una concentración en el puerto pesquero de Isla Cristina con la que han querido evidenciar "la mala situación por la que está atravesando el sector", en el cual están afectadas alrededor de 450 embarcaciones.

En este sentido, en declaraciones a los periodistas antes del inicio de la concentración, el vicepresidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores y Patrón Mayor de Isla Cristina, Mariano García, ha asegurado que "se ha procedido a la paralización indefinida del sector porque es inviable la actividad con los precios actuales del combustible", por lo que ha reclamado al Gobierno Central de "manera urgente las medidas de ayuda a la flota".

Asimismo, García ha explicado que la Federación nacional de Cofradías y Asociaciones Pesqueras va a trasladar "las reivindicaciones del sector" durante una reunión que mantendrá el vicepresidente de la misma con el ministro de Agricultura y Pesca este miércoles.

Así, estas medidas, según ha enumerado García, son la implementación de las medidas "de manera inmediata"; un precio del combustible que no exceda de los 0,60 euros, "en crisis, ya que lo habitual son 0,38 o 0,40 euros", la exoneración de los pagos a la Seguridad Social; la vuelta del IVA del pescado al cuatro por ciento; y que la Junta de Andalucía elimine las tasas portuarias durante la crisis.

Por otro lado, el vicepresidente andaluz ha avanzado que la consejera de Agricultura y Pesca mantendrá una reunión este jueves para "anunciar las medidas que la Junta va a implementar".

Ante esta situación, el también patrón Mayor de Isla Cristina ha alertado de que "si el ministro no ofrece las garantías necesarias, el sector continuará con el paro indefinido", toda vez que ha señalado que los pescadores "están cansados" de las ayudas de los fondos europeos, porque "habrá embarcaciones que no las podrá cobrar, llegan tarde y no son muy fiables para la actual situación".

Por su parte, el presidente de la Asociación Isleña de

Armadores Pesqueros de Isla Cristina, Francisco Martínez Faneca, ha insistido en la "necesidad de las ayudas directas", ya que otro tipo de subvenciones "no son viables" para el sector, que requiere "una solución inmediata".

Al respecto, ha subrayado que la ayuda "más directa" es la "bajada del precio del gasoil", el cual " no debe superar los 0,60 euros", a partir de ahí, ha señalado, "es inviable para los pescadores".

"Lo que no podemos hacer es cambiar gasoil por pescado, porque el marinero lo que quiere, después de lo mal que se pasa en la mar, es un sueldo y una vida digna, es lo único que pedimos", ha aseverado Martínez Faneca.

Asimismo, ha incidido en que "aunque no haya muchas esperanzas" en la reunión de este miércoles, "habrá que esperar que sucede para calibrar futuras acciones".

Por otra parte, el presidente de la Asociaciones de Armadores de Punta del Moral, Alonso Abreu ha reiterado que la flota está amarrada "porque los pescadores no tienen dinero para pagar el combustible".

"Lo que pedimos es un reacción del Gobierno, al igual que ha ocurrido en Francia o en Italia y que destinen todas esas ayudas que pretenden darnos a reducir directamente el precio del gasoil. No queremos vivir de ayudas, sino trabajar y, para ello, nuestras empresas tienen que ser rentables", ha abundando Abreu.

Asimismo, ha señalado que la situación es "límite" y no "pueden aguantar ni los pescadores ni la población que ven que no hay productos en los mercados", toda vez que ha subrayado que las pérdidas "están siendo millonarias".

Por otra parte, la segunda teniente e alcalde del Ayuntamiento de Isla Cristina, Montserrat Márquez, ha señalado que no "se trata solo de un problema económico, sino social, ya que en la localidad muchas familias dependen de la pesca y está todo un pueblo parado", por lo que ha indicado que "medidas tienen que ser urgentes", al tiempo que ha subrayado que los pescadores "no pueden estar abandonado por el Gobierno central".