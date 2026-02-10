Petro pide a la Corte Constitucional levantar la suspensión del decreto de emergencia económica

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro. - PRESIDENCIA DE COLOMBIA - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha pedido a la Corte Constitucional levantar la suspensión temporal del decreto de emergencia económica y social para cubrir necesidades imprevisibles, como las inundaciones que han afectado a 140.000 personas en la región de Córdoba.

"El problema es que no tenemos plata porque el Congreso quitó la Ley de Financiamiento", lamentó Petro durante su intervención en el Consejo de Ministros. El Gobierno aspiraba a recaudar 16.300 millones de pesos (cerca de 3.700 millones de euros) para completar el presupuesto de 2026 con esta ley.

El mandatario criticó que el país no disponga de recursos para cubrir necesidades imprevisibles y reiteró que fue la Corte Constitucional la que tumbó la mitad de la reforma tributaria de 2022 "para salvar las utilidades [beneficios] de carboneros y petroleros, exclusivamente. Y después vino el Congreso y tumbó la primera y la segunda Ley de Financiamiento".

Ante la decisión de la Corte, el Gobierno colombiano estudia presentar leyes ordinarias tributarias para obtener recursos corrientes, según avanzó el viceministro técnico de Hacienda, Leonardo Pazos, a finales de enero.