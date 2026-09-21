El petróleo baja de los 100 dólares por primera vez en más de diez días

Archivo - Refinería de petróleo - Marijan Murat/dpa - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, caía por debajo de los 100 dólares por primera vez desde el 9 de septiembre y acababa así con más de diez días seguidos por encima de esta barrera, que había llegado a rebasar tras el nuevo repunte del petróleo a raíz del estancamiento del conflicto en Irán.

De esta manera, el Brent se desinflaba en torno al 4% y cotizaba sobre los 99,80 dólares después de que este fin de semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara estar dispuesto a reunirse con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, en el marco de la sesión anual de la Asamblea General de la ONU, que se celebra esta semana en Nueva York.

No obstante, los ataques en el estrecho de Ormuz continúan y Washington y Teherán mantienen sus posiciones y amenazas que no apuntan a una resolución inminente del conflicto.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se hundía un 4,5% y tocaba los 91,75 dólares tras llegar a alcanzar el pasado viernes los 103 dólares.

Trump se mostró dispuesto este domingo a una reunión con el presidente iraní en una conversación con el periodista y corresponsal de Fox News en Jerusalén Trey Yingst, a quien el mandatario estadounidense dejó claro que las opciones que están sobre la mesa son "arrasar Irán, dejarles que se pudran por la vía económica o pactar". "Espero que se comporten", afirmó.

Estados Unidos ha asegurado este lunes que todas las aerolíneas iraníes dejarán de funcionar a partir de este miércoles, 23 de septiembre, debido a las sanciones impuestas por la Administración Trump.

"El 23 de septiembre, todas las aerolíneas iraníes, absolutamente todas, cerrarán sus operaciones en todo el mundo (...) ¿Y cómo lo haremos? Si aterrizan, no se les podrá suministrar combustible, no se les podrán prestar servicios de aterrizaje, no se les podrán vender billetes, o quedarán fuera del sistema del dólar", ha indicado el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CNBC.

En la otra parte, Teherán ha advertido este lunes de que lanzará ataques contra nuevos objetivos y usará "nuevas armas" en caso de que Estados Unidos lance una nueva oleada de bombardeos contra el país asiático.

"Si hubiera una nueva agresión, habría cambios significativos en nuestra defensa y en nuestra contraofensiva", ha avisado el portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hosein Mohebi, quien ha recalcado que Irán "cambiaría la geografía de la guerra". "Usaríamos nuevas armas y nuevas capacidades en el campo de batalla, causando sorpresa en el mundo", ha adelantado.

Asimismo, el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha recogido cifras de tráfico en el estrecho de Ormuz de un solo dígito entre viernes y domingo, una cantidad notablemente menor al promedio diario superior a 30 buques señalado por Estados Unidos.

El oleoducto saudí Este-Oeste continuada cerrado desde hace más de una semana, tras sufrir ataques con drones perpetrados desde Irak, y Saudi Aramco ha comenzado a informar a varios operadores europeos que no les suministrará petróleo el próximo mes.

Precisamente, la petrolera trabaja para reactivar de manera parcial la actividad el oleoducto en los próximos días, con el objetivo de que funcione a pleno rendimiento en unas seis semanas. El oleoducto se ha convertido en una alternativa estratégica frente a la ruta marítima de Ormuz, permitiendo a Arabia Saudí mantener una salida para parte de su producción petrolera hacia los mercados internacionales sin depender del estrecho