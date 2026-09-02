El petróleo supera los 95 dólares ante nuevos ataques de EEUU a posiciones en Irán

Archivo - Pozo petrolífero - Mohssen Assanimoghaddam/dpa - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, escalaba por encima de los 95 dólares, con un pequeño incremento diario del 0,5%, después de una jornada de nuevos ataques de Estados Unidos sobre Irán que han conllevado la respuesta del país asiático con bombardeos sobre posiciones estadounidenses en Oriente Próximo.

Por su parte, el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, superaba los 90 dólares, aunque el precio por barril se mantenía casi plano durante la jornada.

El Mando Central del Ejército estadounidense (Centcom) confirmó este martes que sus fuerzas lanzaron ataques contra objetivos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní en distintos puntos del país asiático, tras la última oleada de bombardeos perpetrada por sus tropas contra la isla iraní de Larek.

Como consecuencia de los ataques, el balance de muertos ha aumentado a 18 en la República Islámica, según han confirmado las autoridades, que han indicado que entre los fallecidos hay cuatro personas que participaban en una boda en la ciudad de Kohstak (sur).

En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán ha informado de una oleada de ataques contra objetivos estadounidenses en la región, la mayor parte en zonas cercanas al estrecho de Ormuz.

"Los valientes combatientes de la Guardia Revolucionaria Islámica han dado una contundente respuesta a los agresores y, en su primera acción, derribaron el 50º dron avanzado MQ-9 del Ejército estadounidense invasor, equipado con el nuevo sistema de defensa aeroespacial", han asegurado en un comunicado.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que le da "completamente igual" si Teherán firma un acuerdo y ha negado estar "intentando obligar a Irán a sentarse a la mesa de negociaciones con estos nuevos ataques. Además, el inquilino de la Casa Blanca ha señalado que Washington tiene un control "casi total" del estrecho de Ormuz.

"Me gusta mucho más nuestra posición actual, con un control casi total del estrecho de Ormuz y su economía en pleno colapso. Simplemente están viviendo lo inevitable", ha apuntado el mandatario en un mensaje en redes sociales.

Hace poco más de una semana, Estados Unidos dio inicio a una ofensiva comercial para cortar toda fuente de financiación de Irán dentro del denominado como 'Día D económico' que busca alcanzar un aislamiento total de la economía iraní, una operación denominada 'Paria Económico'.

El Tesoro de Estados Unidos centró su primera medida de esta ofensiva en el banco Misr, la segunda entidad financiera más grande de Egipto, para impedir a su filial emiratí su acceso al sistema financiero estadounidense por su supuestos negocios con Irán.

CUMBRE DEL G20

La cumbre de ministros de Finanzas y banqueros centrales celebrada en la ciudad estadounidense de Asheville ha finalizado este martes con la publicación de una declaración conjunta por el impulso del crecimiento económico, que, sin embargo, China ha decidido rechazar en parte por el lenguaje empleado.

Uno de los puntos de fricción y que el gigante asiático ha rechazado ha sido el párrafo que solicitaba "la navegación libre, segura y predecible a través del Estrecho de Ormuz" y el "funcionamiento eficiente y fluido de cadenas de valor clave, como las de energía, alimentos, fertilizantes y minerales críticos".