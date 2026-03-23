PharmaMar repartirá entre sus empleados acciones en autocartera por valor de casi un millón de euros

Archivo - Entrada a la sede de PharmaMar. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva de PharmaMar ha decidido este lunes repartir 12.042 de las acciones que posee en autocartera entre empleados y directivos, excepto miembros de su consejo de administración, por valor de 982.294,84 euros, esto es el 0,067% de su capital social.

Según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación se ejecutará al amparo de la autorización concedida por la junta general de accionistas del 18 de junio de 2025 que fijó un límite máximo de 12.000 euros por beneficiario.

Para el cálculo de los títulos a entregar, la sociedad ha fijado un valor de referencia de 81,5724 euros por unidad al elegirse el menor de los valores, fuere el cambio medio ponderado del 23 de marzo de 2026 o el cambio medio simple del último mes en el mercado continuo.

La entrega de las acciones se realizará mediante un cambio de titularidad previsto en las próximas fechas y los títulos mantendrán plenitud de derechos políticos y económicos desde su recepción.

El programa establece un periodo de inmovilización o 'lock-up' de tres años, con un desbloqueo parcial de la mitad de las acciones transcurridos dieciocho meses desde su entrega efectiva.

Asimismo, incluye una condición resolutoria que obliga a la devolución de los títulos en caso de baja voluntaria o despido procedente del beneficiario antes de que finalice el periodo de fidelización, salvo en situaciones de excedencia legalmente protegidas para la conciliación familiar o igualdad de género.