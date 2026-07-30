El PIB de México sube un 1,5% en el segundo trimestre y se repone del retroceso previo del 0,8%

Archivo - Arriado de la bandera mexicana en la plaza del Zócalo de Ciudad de México. - Isaías Hernández/NOTIMEX/dpa - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

México registró un crecimiento del PIB del 1,5% en el segundo trimestre de 2026 consecuencia de un avance generalizado de todos los sectores económicos, según se desprende de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT) divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Así, a mediados del año y con cifras ajustadas por estacionalidad, el PIB repuntó frente al trimestre anterior, cuando retrocedió un 0,8%. En comparativa interanual, el PIB fue un 2,1% superior.

El sector primario vio ampliada trimestralmente su actividad en un 3,3%, seguido la industria, con un 1,6%, y de los servicios, con un 1,5%. En términos anuales, la agricultura, pesca y ganadería crecieron un 7,3%, las manufacturas un 0,8% y el sector servicios un 2,5%.

El Inegi informó el 9 de julio de que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de México cerró junio en el 3,37% interanual, lo que supuso una desaceleración desde el 3,94% registrado en mayo. La variable subyacente se quedó en el 4,03%, 16 centésimas menos.