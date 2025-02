Planas afea al PP su rechazo a la ley de cadena alimentaria y le acusa de "malmeter e intentar enfrentar"

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afeado al Partido Popular su rechazo a la ley de cadena alimentaria, al tiempo que le ha acusado de "malmeter e intentar enfrentar", siendo este su modo habitual de proceder.

"Ustedes no apoyaron la ley de la cadena alimentaria y ahora han votado en contra de la Agencia Estatal de Inspección de la Cadena Alimentaria. Expliquen al sector ganadero por qué votaron en contra de los 362 millones de ayudas a nuestros ganaderos de leche y expliquen por qué no apoyaron la disminución del gasóleo de nuestros pescadores", ha manifestado el titular del ramo en referencia al voto en contra del Grupo Popular a la reforma de la ley de la cadena, las ayudas al sector ganadero para hacer frente a las dificultades por la guerra en Ucrania y la sequía o la reducción del IVA de los alimentos, entre otras.

Así se ha expresado Planas ante las críticas del PP de "abandono" al sector primario, frente a lo que el líder del departamento de Agricultura ha contestado que existen dos formas de enfocar las cosas: "la que tiene el Gobierno de España, intentando construir y ayudar para que avance el sector primario como lo está haciendo el conjunto del país o la del PP, malmeter e intentar enfrentar".

"El resultado está ahí", ha precisado en la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados de este año.

RÉCORD HISTÓRICO DEL VALOR AÑADIDO BRUTO DEL SECTOR AGRARIO

Asimismo, el ministro ha aprovechado para destacar el récord histórico del Valor Añadido Bruto del sector agrario, 68.340 millones de euros en 2024, así como la subida del 14,2% de la renta agraria, con cerca de 38.000 millones de euros.

"Estos datos son consecuencia del gran trabajo que realizan agricultores, ganaderos, pescadores, cooperativas e industria agroalimentaria y que cuentan con el apoyo decidido del Gobierno", ha remarcado.

De su lado, el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, ha espetado al titular de la cartera de Agricultura que "las protestas están volviendo a las calles", quien también ha resaltado que "se han perdido tres millones de cabezas de ganado".

"Tenemos los puertos invadidos de cereal y otros productos que están invadiendo nuestros puertos y tirando los precios al suelo, con competencia desleal y sin reciprocidad", ha añadido.

ATUNEROS CAÑEROS EN SENEGAL

Por otra parte, Planas ha informado de que el Gobierno realiza gestiones para buscar caladeros alternativos en España, África y América para que puedan faenar los tres buques atuneros cañeros españoles que han faenado más de 20 años en aguas de Senegal, hasta que en noviembre de 2024 expiró el acuerdo entre la Unión Europea y este país.

"El acuerdo no se puede renovar porque Senegal tiene una tarjeta amarilla por sus incumplimientos en el control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada", ha explicado el máximo representante de Agricultura.

Además, Planas ha recordado que estos tres buques, dos vascos y uno cántabro, han recibido ayudas del Gobierno por 250.000 euros cada uno para cubrir sus pérdidas de ingresos y ha apostado por la búsqueda de caladeros donde puedan continuar su actividad, antes que por el desguace de los mismos. Así se ha expresado el titular del ramo en respuesta a la pregunta, en la misma sesión, del diputado del grupo parlamentario vasco PNV, Joseba Andoni Agirretxea Urresti.

Así, Agirretxea ha aprovechado para recordar que "si no hay cebo, no hay pesca", para luego pedir al ministro que dedique "especial atención" a dichos barcos a la hora de elaborar el informe de flota que España debe presentar ante Bruselas el próximo mes de mayo.

"No la mezcle con otras porque sus características la hacen especial", ha concluido el diputado vasco.