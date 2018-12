Planas augura un retraso "no dramático" de la negociación de la PAC que cree que no es "preocupante"

Publicado 03/12/2018 15:41:41 CET

Aunque no ha cuantificado apoyo económico, se ha comprometido a apoyar Fenavin con su presencia

El ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca, Luis Planas, ha augurado un retraso "no dramático" en las negociaciones de la Política Agraria Común (PAC) que, a su modo de ver, no sería "preocupante", pues considera que "no hay que precipitarse y hay que tener campo para la negociación", ya que se trata de una asunto en el que España se está jugando 44.000 millones de euros.

Planas ha realizado estas manifestaciones durante la inauguración de una exposición de carteles de campañas publicitarias del Ministerio en la Diputación de Ciudad Real, con motivo de la celebración de los cuarenta años de Constitución.

A preguntas de los periodistas, Planas ha explicado que en estos momentos están en plena discusión, tanto en el Consejo como en la Parlamento, y que "va un poco más despacio" de lo que hubieran querido desde el Ministerio.

No obstante, se ha mostrado optimista sobre el avance de éstas, ya que lo fundamental para Planas es que se logre "como mínimo" las cantidades de ejercicio anterior, pero en función de los nuevos retos como son la incorporación de los jóvenes y la mujer, el cambio climático y la digitalización de sector.

Dicho esto, ha confesado que para primeros de año se hará un análisis de los tiempos y ha agradecido la confianza mostrada por comunidades autónomas y asociaciones agrarias ya que en este asunto "la unidad es muy importante".

COOPERATIVISMO

La presencia del ministro a la provincia se completará con la visita a una cooperativa de aceite de oliva en Valdepeñas y a una de vino en Manzanares, actividades económicas claves en la provincia de Ciudad Real y de la región.

Un modelo, el de cooperativa, que en palabras de Planas es fundamental para el sector primario ya que representan más del 60% de la producción agraria final y más del 30% de producto final añadido.

Por ello, ha expresado el apoyo del Ministerio a este modelo y ha explicado que para el cooperativismo de la industria agroalimentaria es fundamental adquirir dimensión para mejorar la oferta y lograr así mejores rendimientos para agricultores y ganaderos; mejorar la calidad e incorporar innovación y la digitalización a la agricultura y la ganadería.

También ha hecho un análisis de las campañas del aceite y del vino, calificándolas de buenas con respecto a la del año anterior. Respecto a la del aceite, Planas ha destacado como principales bazas la estabilización de precios y una caída de la producción en los principales países exportadores.

En referencia al vino, ha manifestado que aunque no ha sido una "campaña récord" si es un resultado favorable que debería dar la oportunidad de estabilizar los precios para obtener un rendimiento más favorable para los agricultores.

APOYO A FENAVIN

Previa a la inauguración de la exposición en la Diputación provincial, el ministro y el presidente de la institución provincial, José Manuel Caballero, han mantenido una reunión en la que Planas ha manifestado su compromiso de que el Ministerio apoyará a la Feria Nacional del Vino (Fenavin). Considera fundamental que la institución que representa "apoye esta celebración bianual tan importante".

No obstante, ha confesado con que aún no han hablado de apoyo económico pero se ha comprometido a apoyar con su presencia.

Por su parte, Caballero ha manifestado que ha pedido la colaboración política e institucional del Ministerio a una feria que se ha convertido en la "gran referencia del vino a nivel nacional y una de las principales de Europa" y se ha mostrado satisfecho de la respuesta positiva por parte del número uno de Agricultura.

EXPOSICIÓN CARTELES

El ministro también ha explicado que la exposición que se podrá ver EN el Palacio de la Diputación de Ciudad Real se trata de una muestra "modesta pero importante" que se abrió hace unas semanas en Madrid y se está abriendo en diputaciones del país.

Se trata, en palabras de Planas, de la historia del Ministerio en esto cuarenta años de Constitución y su relación con los ciudadanos.

Y es que para el ministro esta celebración es un buen punto para pararse a reflexionar lo que ha avanzado el país en estos años, avances que se reflejan a través del los diferentes objetivos de las campañas publicitarias.