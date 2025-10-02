Planas destaca la cooperación agraria con Ecuador y el impulso del sector agrario y el desarrollo rural

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 9 de enero de 2024, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado la importancia de la cooperación agraria con Ecuador y la "voluntad compartida de impulsar la innovación, la sostenibilidad del sector agrario y el desarrollo rural, mediante acciones concretas que beneficien a ambos territorios" y a los agricultores, ganaderos y pescadores españoles.

Planas ha firmado hoy con el ministro de Agricultura y Ganadería ecuatoriano, Danilo Palacios, un Memorando de Entendimiento (MOU) en materia agraria entre los dos países, el cual se materializará en acciones de cooperación técnica y el intercambio de experiencias.

Según ha destacado el titular de Agricultura, "la firma de este memorando es un paso adelante muy importante en las relaciones entre España y Ecuador".

Igualmente, Luis Planas ha reconocido que "Ecuador tiene un gran potencial de incrementar su producción agroalimentaria" y ha puesto en valor las posibilidades que se abren desde un punto de vista económico y social para el país andino.

El comunicado recoge que entre los ámbitos de cooperación establecidos destaca el apoyo a la agricultura familiar --como "motor de desarrollo rural" y "garantía de cohesión territorial"-- y la gestión de riesgos en las explotaciones agrarias, "especialmente ante los efectos del cambio climático".

Respecto a este último ámbito, España aportará su experiencia a través de su sistema nacional de seguros agrarios, "consolidado tras más de cuatro décadas de funcionamiento". Además, de acuerdo con el comunicado, el acuerdo incluye el compromiso de apoyo institucional para el diseño de un sistema de seguros.

En el Memorando también figuran otras áreas prioritarias de cooperación, entre las que destacan el intercambio de conocimiento sobre modelos de producción, el manejo de recursos fitogenéticos y zoogenéticos, la certificación ecológica y el uso sostenible de fertilizantes y plaguicidas.

A su vez, el acuerdo contempla la colaboración en la gestión eficiente de los recursos hídricos, con "especial atención" a la agricultura de regadío y las nuevas tecnologías, así como el fomento del asociacionismo agrario y la promoción de los productos agroalimentarios.

Planas ha mostrado su confianza en que este acuerdo --que entra en vigor en el momento de la firma-- "establezca las bases para una colaboración sostenida en el tiempo" y se convierta en "una alianza de gran valor que fortalecerá en mayor medida" las relaciones entre ambos países, "sustentada en los profundos lazos históricos, culturales y comerciales que unen firmemente a España con Ecuador".