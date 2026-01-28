Planas entrega el premio Alimentos de España a la Defensa del Producto al chef José Gordón (El Capricho)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (i), entrega el premio Defensa del Producto al ganadero y cocinero de El Capricho, José Gordón (c), durante la visita a Madrid Fusión Alimentos de España, en IFEMA, - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha entregado en el marco de la feria Madrid Fusión Alimentos de España 2026 el premio Alimentos de España a la Defensa del Producto a José Gordón, al frente del restaurante leonés El Capricho (Jiménez de Jamuz) por una trayectoria dedicada a la protección, valorización y promoción del producto y de la gastronomía ligada al territorio rural.

En concreto, Planas ha subrayado que José Gordón es un "magnífico ejemplo de cómo defender el producto desde el respeto al territorio, a las razas ganaderas autóctonas y al trabajo del sector primario".

Además, el titular de Agricultura ha destacado que el proyecto del chef en León "demuestra que la excelencia gastronómica también se construye desde el mundo rural, generando valor, empleo y futuro".

Gordón ha dedicado décadas al cuidado y selección del buey, trabajando con hasta 14 razas ganaderas autóctonas, algunas de ellas protegidas, y aplicando procesos artesanales de maduración prolongada de la carne, junto con la recuperación de vinos de bodegas familiares. Esta labor ha situado a El Capricho como un referente internacional de la gastronomía española.

La entrega de este reconocimiento ha tenido lugar en el marco de Madrid Fusión Alimentos de España 2026, un encuentro del que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es patrocinador principal desde 2021.

"Este congreso es una iniciativa clave para poner en valor nuestra gastronomía y apoyar todo lo que hacemos en España en torno a la preparación, el consumo y la promoción de nuestros productos, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras", ha destacado Planas sobre este congreso gastronómico.

El titular de Agricultura ha recordado que España es una potencia agroalimentaria, con exportaciones que superan los 77.000 millones de euros, y ha destacado el papel conjunto del sector primario, la industria agroalimentaria y la gastronomía.

"La España rural es la que nos alimenta y no basta con producir buenos alimentos, es imprescindible quien los valore, los transforme y los acerque al ciudadano de forma innovadora y creativa", ha destacado.

En este contexto, Planas ha puesto en valor la gastronomía como uno de los grandes instrumentos de la proyección internacional de España y como parte esencial de la Estrategia Nacional de Alimentación, "orientada a afrontar retos como el cambio climático, los mercados internacionales y, especialmente, el relevo generacional, tanto en el campo como en la cocina".

En este contexto, Planas ha anunciado que el próximo 9 de febrero su Departamento presentará el Plan Internacional de la Gastronomía Española, una hoja de ruta pionera que une al sector público y privado y a más de 100 profesionales del ecosistema gastronómico.

El titular de Agricultura ha avanzado que se trata de "una iniciativa estratégica en la que participan algunos de los grandes referentes de la cocina española y que refuerza el papel de la gastronomía dentro de la Estrategia Nacional de Alimentación".