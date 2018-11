Planas evita pronunciarse sobre las cuestiones pesqueras del Brexit y afirma que el acuerdo no está cerrado

Publicado 19/11/2018 10:49:12 CET

Ve margen para aliviar el recorte planteado por Bruselas para la merluza sur

BRUSELAS, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha preferido no pronunciarse este lunes sobre el acuerdo del Brexit --que mantiene el acceso de la flota comunitaria a aguas británicas hasta finales de 2020 pero no lo garantiza después-- con el argumento de que el texto sigue debatiéndose durante la semana, al tiempo que ha subrayado que el Gobierno está trabajando "firmemente" para defender los intereses de los pescadores españoles.

"No voy a pronunciarme antes de que esté concluido, lo que ratifico es que el Gobierno de España está defendiendo firmenente los intereses de nuestro país", ha expresado en declaraciones a los medios antes de participar en la reunión de ministros de Agricultura y Pesca de la UE en Bruselas.

Panas ha recordado que el acuerdo para la salida de Reino Unido del proyecto comunitario se debatió este domingo a nivel de embajadores ante la UE, será discutido también este lunes por los ministros encargados de asuntos europeos y "se continuará trabajando" durante toda la semana hasta la cumbre de líderes del domingo.

El Acuerdo de Salida de Londres garantiza el acceso a aguas británicas de la flonta europea durante el periodo de transición, que finalizará el 31 de diciembre de 2020 si no es extendido. Después de esta fecha, la entrada de los buques europeos a aguas de Reino Unido depende de un acuerdo posterior que también debe incluir el comercio de productos pesqueros y acuicultura.

"No quiero pronunciarme sobre cuestiones técnicas que no están cerradas en este momento, pero evidentemente estamos en posición y estamos defendiendo los intereses de nuestro sector como no podía ser de otro modo", ha esgrimido Planas.

Por otro lado, preguntado por el recorte del 14% planteado por la Comisión Europea para las posibilidades de pesca de merluza sur para 2019, Planas ha mostrado su confianza en poder aliviar esta reducción, puesto que el estado de la biomasa es positivo.

"Se está discutiendo en los trilogos el plan plurianual para la pesquería de la zona y esperamos que en función de la utilización de los rangos podamos recuoerar. La situación de la biomasa es positiva, ha habido una recuperación de casi un 32%, por tanto estimamos que aún hay margen para incrementarlo", ha apuntado.

OBLIGACIÓN DE DESEMBARCO

Los ministros de Pesca de la UE acordarán este lunes las posibilidades de pesca en 2019 para especies de profundidad, un "preludio" de los debates de diciembre para las especies del Atlántico y mar del Norte, donde está el interés de la flota española.

En este contexto, Planas ha recordado que las autoridades españolas han trabajado desde junio para preparar la entrada en vigor el 1 de enero de la obligación de desembargo, con el objetivo de logar "exenciones concretas" para la flota española, una "bolsa" para aquellas especies para las que no hay posibilidades de pesa e intercambios con otros países en casos de pesquerías múltiples.

"Es una operación muy complicada, pero los trabajos en mi opinión van en el buen sentido", ha afirmado Planas, quien más tarde ha añadido que la obligación de desembarco es una medida de sostenibilidad que "no tienen que afectar ni a la competitividad ni a la rentabilidad" de la flota española.

ACEITUNA DE MESA

El ministro español ha asegurado que recordará el caso de la aceituna de mesa española en el debate sobre la situación de los mercados agrícolas europeos. "Voy a recordarle de nuevo al comisario, creo que el expediente ya está listo para su depósito en la OMC, sobre todo la necesidad de continuar con una ayuda y un apoyo", ha manifestado.

A modo de ejemplo, ha señalado que España ha planteado que la aceitina de mesa pueda incluirse en las ayudas acopladas de la Política Agrícola Común (PAC) "como un mecanismo más de darle apoyo de cara al futuro".

También ha detallado que pedirá que se autorice el almacenamiento privado de azúcar para "intentar recuperar los precios" de un sector en dificultades.

En relación con las conversaciones sobre la reforma de la PAC, ha explicado que España defenderá que la reserva de crisis no se nutra con deducciones en los pagos a los agricultores y ganaderos, sino de las cantidades no ejecutadas del marco comunitario.