Planas exige "firmeza" a la UE ante posibles aranceles de Trump a productos españoles

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha vuelto a insistir en que la Comisión Europea (CE) deberá adoptar medidas con "extrema firmeza" en el caso de que la Administración de Donald Trump decida imponer finalmente el próximo 2 de abril aranceles a productos agroalimentarios europeos.

"Hay una gran incertidumbre y el anunciar unos aranceles a Canadá o México y después posponerlo, hace que todo esto sea muy extraño y no sabemos muy bien por dónde van. Hace falta serenidad y firmeza", ha reiterado Planas en declaraciones a Onda Cero, que recoge Europa Press.

En este contexto de incertidumbre, el titular de Agricultura ha vuelto a reclamar a la Comisión Europea que se adopten "inmediatamente" medidas con "extrema firmeza" en caso de confirmarse la imposición de aranceles por parte de la Administración de Donald Trump.

"Sinceramente no sabemos lo que va a ocurrir el 2 abril y probablemente la propia Administración norteamericana no tenga tomada una decisión definitiva. Nosotros apostamos por un comercio internacional basado en reglas que le va bien a todo el mundo y tenemos que intentar defenderlo", ha reiterado.

Por otro lado, el ministro del ramo también ha abordado el tema del precio de los alimentos, donde se está dando un "crecimiento moderado" por el incremento de los costes, mientras que el aceite de oliva va hacia una "estabilización" de sus precios.

"La producción de aceite del año que viene estará más en la media habitual, ya que la de este año ha sido ya superior. Hemos visto que ha habido una bajada de los precios en origen que se reflejan progresivamente en los precios al consumo", ha explicado.

Por otro lado, el ministro de Agricultura ha justificado que no se presenten nuevos presupuestos porque no "han sido los primeros en no presentarlos", pero que no supondrá un problema para aumentar el gasto en defensa porque según el ministro "hay mecanismos para afrontarlos".

"Si los tenemos, magnífico porque sería una señal económica y política importante, pero si no los obtuviéramos tenemos medios para que esas necesidades de defensa se articulen por otros mecanismos presupuestarios", ha precisado.

Respecto al aumento del presupuesto en defensa, Planas ha señalado que se trada de un "desafío común europeo". "Hay que dar una respuesta común, por ejemplo, con la emisión de deuda. Ese gasto en defensa es hoy una necesidad. La seguridad es un bien público y por tanto hay que gastar medios en ella", ha reiterado.

Por otro lado, en cuanto a que solo hace que el proyecto lo presente el Gobierno, dice que "no son los primeros en incumplir el mandato de no presentar presupuestos". "De nada sirve presentar un nuevo proyecto de presupuestos si no va a ser aprobados", ha precisado.