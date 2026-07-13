Planas pide a Bruselas mantener fondos para promocionar los alimentos europeos

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, interviene en la inauguración del XX Congreso Nacional de Acuicultura, a 1 de junio de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España) - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reclamado este lunes a la Comisión Europea que mantenga los fondos destinados a la promoción de los productos agroalimentarios europeos y ha reivindicado el papel de las indicaciones geográficas en los acuerdos comerciales, al tiempo que ha lamentado que Estados Unidos siga sin reconocer este sistema de protección europeo.

"Le pedimos a la Comisión que se mantenga en las nuevas perspectivas financieras y, sobre todo para 2027, los mismos fondos que se han tenido en 2026 en relación con los temas de promoción. Nos parece fundamental", ha defendido en declaraciones a los medios antes del Consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la UE.

En este contexto, el ministro ha celebrado en Mexico haya elevado a 568 el número de indicaciones geográficas europeas reconocidas y ha felicitado al Ejecutivo comunitario por un trabajo que, a su juicio, debe continuar en paralelo a las negociaciones comerciales con terceros países.

"Estamos negociando en paralelo a los acuerdos comerciales la protección de esas indicaciones geográficas que tan importantes son para nosotros", ha señalado Planas, que ha recalcado que estas figuras representan alrededor del 15,5% del valor de las exportaciones agroalimentarias de la UE y cerca del 18% en el caso de España.

RETICENCIAS DE EEUU

No obstante, el ministro ha advertido de que esta protección sigue encontrando resistencia en algunos mercados internacionales. "Estados Unidos no acepta nuestras indicaciones geográficas europeas", ha lamentado, al tiempo que ha señalado que la UE trabaja para ampliar ese reconocimiento en negociaciones como las que mantiene con India, un mercado de 1.400 millones de habitantes, tras los avances logrados anteriormente con China.

Asimismo, Planas ha reiterado el apoyo de España a que todos los productos agroalimentarios comercializados en la Unión incorporen un etiquetado de origen, al considerar que el consumidor "debe saber de dónde procede un producto", tanto si procede de otro Estado miembro como de fuera de la UE. A su juicio, esta medida supone un ejercicio de "transparencia" y no pone en cuestión el mercado único europeo.

El ministro ha enmarcado estas reivindicaciones en el debate que los Veintisiete mantendrán sobre el futuro del sector agroalimentario europeo durante el Consejo de este lunes, en el que también abordarán cuestiones como la Política Agraria Común (PAC), el plan europeo de fertilizantes, el mercado agroalimentario o la producción de proteínas vegetales.