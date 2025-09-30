Planas reitera la importancia de un comercio internacional basado en reglas que da "seguridad y tranquilidad"

Archivo - El ministro de Agricultura, Luis Planas, inaugura Fruit Attraction 2024, Feria Internacional del sector de Frutas y Hortalizas, - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado durante la inauguración de Fruit Attraction, una de las mayores ferias a nivel internacional del sector de frutas y verduras, y en un contexto marcado por la crisis arancelaria que es un ejemplo práctico de un comercio internacional basado en reglas, donde se da "tranquilidad y seguridad" tanto a exportadores como importadores.

"España y la UE defiende un contexto como el actual, con tantas tensiones y tantos problemas, que continúe adelante. Y especialmente en el ámbito agroalimentario donde ningún conflicto, ninguna guerra, debe frenarlo, porque la alimentación es básica para todos los seres humanos y por tanto los acuerdos comerciales son muy importantes", ha recalcado durante la inauguración de la feria.

Además, Planas ha vuelto a reiterar la importancia de los acuerdos comerciales firmados con otros países, reiterando que todo "está perfectamente regulado y nada entra en la Unión Europea sin responder a los estándares comunitarios en materia de sanidad alimentaria".

De esta forma, ha destacado la importancia de la "seguridad alimentaria", ya que los productos deben de ser "seguros" y "cumplen" todos los estándares de la Unión Europea, los "más altos del mundo", así como que los alimentos deben ser "saludables y sabrosos". Así, el titular del ramo ha destacado la importancia de "innovar, crecer y diversificar", tanto desde un punto de vista productivo como desde un punto de vista comercial.

El ministro del ramo cree que Fruit Attraction es una "gran demostración, no solo de los magníficos productos que se hacen", sino del "buen trabajo" hace el sector de las frutas y hortalizas en su firme apuesta por la innovación para ofrecer nuevos productos.

Respecto a las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y los acuerdos comerciales de la UE y Marruecos por los productos del Sáhara Occidental, Planas cree que la CE ha hecho un "buen trabajo" y que la propuesta presentada es "positiva", pero que los Estados miembros tienen que decidir en los próximos días para dar cumplimiento.

Por otro lado, Planas ha señalado que el Ejecutivo continúa "trabajando" en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. "Conseguir aprobar unos presupuestos para 2026 sería sin duda un elemento positivo para todos, pero para eso hace falta voluntad colectiva", ha señalado.

FRUIT ATTRACTION

Fruit Attraction 2025 cuente en esta edición con más de 2.400 empresas expositoras de 64 países y una previsión de participación de más de 120.000 profesionales.

Organizada por Ifema Madrid y Fepex, y con Andalucía como patrocinador principal, Fruit Attraction celebra desde hoy y hasta el 2 de octubre su 17ª edición, consolidándose como "el gran evento de referencia mundial para la comercialización de frutas y hortalizas".

Con la participación de un total 2.460 empresas expositoras de 64 países, que supone un crecimiento del 8,4% con respecto a 2024, más de 78.000 metros cuadrados de superficie (+10% sobre la pasada edición), y la previsión de asistencia de más de 120.000 profesionales de 150 países, la feria se quiere reafirmar "como motor estratégico de negocio, innovación y proyección internacional".