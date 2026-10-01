La plantilla de Airbus acepta por mayoría la última propuesta para poner fin al conflicto en España

Trabajadores de Airbus se concentran a las puertas de la sede de Getafe, a 1 de septiembre de 2026, en Getafe, Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Airbus en España ha decidido por mayoría aceptar la última propuesta de la compañía con el 76,76% de los votos tras una consulta realizada entre el miércoles y jueves, frente al 20,26% que ha optado por votar en contra y con una abstención 2,98%, lo que allana el camino para poner fin al conflicto laboral en el país.

Así lo han confirmado fuentes sindicales a Europa Press, que indicaron que un total de 13.560 trabajadores de las plantas de Getafe, Albacete, Illescas (Toledo), Sevilla (San Pablo y Tablada) y Cádiz ha ejercido su derecho a voto durante ambos días, combinando la consulta presencial y telemática.

Por tanto, la mayoría de empleados del fabricante han elegido aceptar la última propuesta que puso el fabricante sobre la mesa, que plantea como principales claves el compromiso de pago del IPC real y la recuperación del poder adquisitivo de un 7,95% distribuido proporcionalmente en cuatro años, hasta 2029, mientras mantiene de manera íntegra el acuerdo actual de teletrabajo.

Así, a las subidas anuales, todas ligadas al IPC, se les aplicará un alza del 2%, excepto en 2029, cuyo aumento será del 1,95%.

Airbus ya calificó en un su último comunicado que esta oferta era el resultado de un proceso negociador "largo, intenso y transparente" junto a la representación social, con la ambición compartida de "alcanzar una base de entendimiento común".

Anteriormente, en dos consultas anteriores, la plantilla de trabajadores había votado en contra de acabar con el conflicto, al no aceptar una propuesta anterior o no pausar la huelga indefinida posterior.

Así, este último referéndum se enmarca en el conflicto laboral abierto en Airbus España, que aumentó de intensidad con las primeras movilizaciones en julio y después una huelga indefinida a finales de agosto, que se encontraba actualmente parada.

Las conversaciones con la representación social arrancaron en noviembre de 2025, contabilizando 22 reuniones previas al inicio del conflicto de huelga del pasado 1 de julio.

Por otro lado, en el plano judicial, sigue pendiente el juicio sobre el fondo de la demanda por vulneración del derecho fundamental de la huelga y mala fe negocial durante las conversaciones presentada por CGT. El acto está previsto para el próximo 4 de noviembre.

PUNTOS IMPORTANTES DE LA PROPUESTA DE AIRBUS

Frente a los puntos ya mencionados, en el apartado retributivo, la propuesta de Airbus destaca por el compromiso de destinar un 0,5% adicional para las revisiones salariales individuales (RSI) y otro 0,5% específico para cubrir el capítulo de promociones profesionales internas. Para compensar la diferencia económica conocida como "Efecto Abril", se contempla la realización de un pago único de 2.000 euros brutos no consolidables pagables en octubre de 2025.

En teletrabajo, el mantenimiento de la política de trabajo a distancia y el respeto de los acuerdos individuales, incluido el 40% de trabajo en remoto. Además, aquellos acuerdos individuales que incluyen dos días de trabajo a distancia serán respetados. Esto se aplicará también a las nuevas incorporaciones.

Asimismo, se mantiene el acuerdo existente, con dos semanas de vacaciones obligatorias en lugar de tres, y dos semanas de vacaciones flexibles en lugar de una, más una redacción más precisa, incluyendo que la programación de las vacaciones se acuerde entre el trabajador y su supervisor. Se tendrá en cuenta los requisitos empresariales y las circunstancias personales, por igual.

También identificará aquellos puestos de trabajo que técnicamente permitan la flexibilidad voluntaria de entrada y salida, aclarando que esta medida no será aplicable al personal ligado directamente a las cadenas de producción para no alterar los compromisos industriales.

PROYECTO BROMA Y CONCEPTO BRADFORD

Sobre el Proyecto Bromo, desde el fabricante garantiza las condiciones previstas en el Convenio Colectivo desde el primer día y hasta que se negocie un nuevo convenio en la entidad resultante, manteniendo la antigüedad sin periodo de prueba y el acceso al empleo interno de Airbus.

A este punto se suma que la empresa ha retirado el recurso ante el Tribunal Supremo sobre el concepto de Bradford, acordando la supresión total de la retirada del complemento, la devolución de importes en octubre, y la creación de un grupo de trabajo conjunto para negociar un nuevo sistema de control del absentismo.

En el caso de las plantas de Cádiz, por último, la dirección creará un comité específico antes del 1 de noviembre de 2026 con el fin de estudiar detalladamente los acuerdos operativos y planificar las necesidades futuras de carga de trabajo e inversión en la provincia.