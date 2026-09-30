La plantilla de Airbus decide desde este miércoles si continúa la huelga o acepta la propuesta de la compañía

Trabajadores de Airbus se concentran a las puertas de la sede de Getafe, a 1 de septiembre de 2026, en Getafe, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de trabajadores de Airbus decidirá el miércoles y el jueves si vota a favor de mantener la huelga indefinida, actualmente en suspensión, o acepta la propuesta de entendimiento alcanzada entre la compañía y los sindicatos ATP, CCOO y SIPA, con la mediación del Ministerio de Industria y Turismo, después de que la Audiencia Nacional levantara la suspensión provisional de la consulta.

En concreto, el voto 'online' estará disponible ambos días, desde las 10.00 horas del miércoles hasta las 17.00 horas del jueves, mientras que la votación presencial se podrá ejercer solo el jueves, desde las 6.00 o las 7.00 horas (según el centro de trabajo) hasta las 17.00 horas.

Para garantizar la máxima integridad, confidencialidad y el correcto desarrollo del proceso, desde Airbus ha confirmado que la consulta contará con la supervisión de la consultora externa PwC y de los interventores de todas las secciones sindicales que deseen participar.

Las claves económicas del entendimiento alcanzado el pasado 4 de septiembre destacan por el compromiso de pago del IPC real y la recuperación del poder adquisitivo de un 7,95% distribuido proporcionalmente en cuatro años, hasta 2029, mientras mantiene de manera íntegra el acuerdo actual de teletrabajo, entre otras medidas.

Así, las subidas anuales, todas ligadas al IPC, se les aplicará un alza del 2%, excepto en 2029, cuyo aumento será del 1,95%.

Para Airbus, esta nueva oferta es el resultado de un proceso negociador "largo, intenso y transparente" junto a la representación social, con la ambición compartida de "alcanzar una base de entendimiento común".

Entre los sindicatos que se han pronunciado sobre la votación figura CCOO, el mayoritario de Airbus en España, al hacer un llamamiento a los trabajadores para votar a favor de la última propuesta, ya que, a su juicio, permitirá "consolidar las importantes mejoras salariales y laborales acordadas", en beneficio del conjunto de la plantilla y de la estabilidad de las personas trabajadoras del sector.

Este nuevo referéndum se enmarca en el conflicto laboral abierto en Airbus España, que aumentó de intensidad con las primeras movilizaciones en julio y después a finales de agosto.

Desde el fabricante explicó que las conversaciones con la representación social arrancaron en noviembre de 2025, contabilizando 22 reuniones previas al inicio del conflicto de huelga del pasado 1 de julio.

Al margen de la reciente resolución de la Audiencia Nacional, el juicio sobre el fondo de la demanda por vulneración del derecho fundamental de la huelga y mala fe negocial durante las conversaciones presentada por CGT está previsto para el próximo 4 de noviembre.

LA HUELGA INDEFINIDA SIGUE PARADA

Desde el pasado 9 de septiembre, la huelga indefinida continúa pausada tras más de dos semanas vigentes de movilizaciones, y pese a que la reciente votación de la plantilla representada por el comité de huelga votara a favor de seguir con los paros, aunque con una diferencia pequeña de 67 votos.

En concreto, las plantas de San Pablo (Sevilla) y Getafe, la principal en el país, decantaron la balanza sobre el resultado de las votaciones al decidir mantener las movilizaciones, al contrario que Cádiz, Illescas (Toledo), Tablada (Sevilla) y Albacete.

Esta pausa se produjo con motivo de la reunión de urgencia en el seno del Ministerio de Industria y Turismo, que contó con la presencia del titular del ramo, Jordi Hereu, junto con varios sindicatos y el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury.