La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N convoca manifestaciones el 31 de mayo en 22 provincias

Archivo - Protestas de autónomos. - PLATAFORMA POR LA DIGNIDAD DE LOS AUTÓNOMOS 30N

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N ha convocado el próximo domingo 31 de mayo una nueva jornada de movilizaciones a nivel nacional para dar visibilidad a la situación en la que se encuentran los profesionales y pequeños negocios ante un "escenario de asfixia fiscal, incremento burocrático e incertidumbre económica".

Según ha explicado mediante una nota de prensa, la organización ha coordinado de forma simultánea concentraciones y marchas en un total de 22 provincias españolas. La jornada se desarrollará mediante un "ejercicio de responsabilidad y convergencia" de fuerzas junto a CEPA, la asociación liderada por Daniel Vosseler, que será la convocante principal en Barcelona.

Por su parte, la Plataforma 30N asumirá el soporte, control y la logística en el resto de ciudades españolas. Como excepciones dentro de esta estructura unificada, los coordinadores del resto de las provincias catalanas se desplazarán para sumar activos en la marcha de Barcelona, así como los colectivos de Madrid. Por su parte, Tenerife apoyará la manifestación de Gran Canaria.

Desde la Plataforma han destacado que esta nueva movilización supone la cuarta ocasión en la que el colectivo sale de forma organizada a las calles desde que lo hiciera por primera vez el 30 de noviembre.

"La situación de asfixia afecta de forma directa a la viabilidad de los pequeños negocios y, por extensión, al empleo de todo el país. El reto ahora es transformar la preocupación colectiva en una participación masiva en la calle, donde quepan todas las sensibilidades bajo un mismo grito de dignidad", ha afirmado la coordinadora nacional de la Plataforma, Carmen Corredor.