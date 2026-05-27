El posible triunfo electoral de De la Espriella dispara el desempeño del peso colombiano en los mercados

Archivo - 12 February 2026, Colombia, Medellín: Colombian presidential candidate Abelardo de la Espriella of the Defensores de la Patria holds a press conference in Medellin. Photo: Camilo Moreno/LongVisual via ZUMA Press Wire/dpa - Camilo Moreno/LongVisual via ZUM / DPA - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El peso colombiano fue la divisa latinoamericana que tuvo un mejor desempeño la semana pasada entre las principales monedas de la región ante el entusiasmo de los inversores porque el candidato 'outsider' Alberto de la Espriella pueda ganar las elecciones presidenciales con su agenda pro-mercado.

Según se desprende del análisis realizado por Ebury, los sondeos dan por hecho que el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, pasará a la segunda vuelta, mientras que De la Espriella deberá medirse con la uribista Paloma Valencia en el espectro de la derecha.

No obstante, las encuestas apuntan a que si De la Espriella pasa a la final, este sería capaz de derrotar a Cepeda siempre y cuando Valencia diese un "respaldo claro y explícito" a su rival.

La posibilidad de que el político ultraconservador conquiste la presidencia está animando a los mercados gracias a un programa electoral basado en una reducción del gasto público de entre el 25% y el 40%, bajadas de impuestos, simplificación del sistema tributario, desregulación y explotación de los recursos naturales.

"Una victoria de De la Espriella sería vista como un escenario favorable para el peso colombiano. Por el contrario, un triunfo sorpresivo de Cepeda en segunda vuelta podría provocar una fuerte depreciación de la moneda, al no estar descontado por los mercados", ha explicado en su informe Ebury.