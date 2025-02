El PP dice que el Gobierno pagará la condonación de deuda con más impuestos y Hacienda lo desmiente

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha señalado este miércoles que el Gobierno pagará la condonación de deuda para las comunidades autónomas con nuevas figuras tributarias, algo que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha desmentido porque asegura que con esta administración no se han subido los impuestos.

Gamarra ha espetado a Montero en la sesión de control que su departamento es "insaciable", pues dice que ha subido 97 veces los impuestos y las cotizaciones, llegando a obtener 140.000 millones de euros más de recaudación, de los cuales 40.000 millones salen del impuesto sobre la renta. "Lleva ahora en torno a 48 horas hablándonos de condonación y perdón de la deuda. Y usted aquí no le perdona nada a nadie", ha azuzado la dirigente del PP.

En el turno de réplica, María Jesús Montero ha comenzado su intervención señalando que con el Gobierno de Mariano Rajoy se subieron los impuestos en más de 74.000 millones de euros, mientras que la administración de Pedro Sánchez ha bajado los tributos en más de 30.000 millones. Asimismo, ha aseverado que España sigue estando cuatro puntos por debajo de la media europea en términos de presión fiscal.

"Ustedes que dicen que hemos subido los impuestos, ¿me puede decir en qué página del diario de sesiones este Congreso ha aprobado aumentar los impuestos a las rentas de 1.184 euros al mes? Se lo digo yo, en ninguna, porque sencillamente es mentira", ha remachado Montero en referencia a la tributación del IRPF en el SMI.

Y GAMARRA DICE QUE LA DEUDA NO VA A DESAPARECER CON UNA VARITA

A renglón seguido, Gamarra ha vuelto a la carga con el asunto de la condonación de la deuda autonómica, y ha señalado a Montero que "no es Harry Potter" y no tiene una "varita mágica para hacer desaparecer" los 17.000 millones de deuda que el Estado pretende perdonar a Cataluña. "¿Y cómo vamos a pagar esa deuda todos los españoles? Pues con su infierno fiscal", ha añadido.

Para zanjar el debate, Montero ha respondido a Gamarra que el Estado va a perdonar 83.000 millones a todas las autonomías, incluidas las gobernadas por el PP y no solo los 17.000 millones de Cataluña. "Eso es lo que no quieren escuchar. 83.000, no 17.000", ha rematado.