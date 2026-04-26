El PP pide ayudas en el Congreso para el sector del calzado: hay que garantizar su competitividad con otros países

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MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP defenderá este jueves una proposición no de ley en el Congreso con la que pide al Gobierno ayudas económicas para la industria del calzado, así como un plan de modernización industrial para el sector y vigilar la competencia leal de las importaciones a España de terceros países.

Se trata de una propuesta que la formación de Alberto Núñez Feijóo defenderá en la Comisión de Industria y Turismo y con la que plantea una batería de medidas que sirvan para la defensa, modernización y fortalecimiento de este sector, que en España se concentra especialmente en Alicante.

El informe sectorial de la Estrategia de Reindustrialización 2024-2028 acredita que en el año 2022 existían en la Comunidad Valenciana un total de 2.170 empresas fabricantes de calzado, lo que representa el 52,4% del total nacional, así como 984 empresas auxiliares, equivalentes al 82% del total estatal.

Dicho informe constató una pérdida del 17,3% de empresas desde el año 2014, con la desaparición de 453 compañías, así como una caída del 28,4% de la cifra de negocio en 2021 respecto a 2015. A esta situación se suma una elevada dependencia exportadora, que alcanza el 78,5%, junto con una contracción del mercado interior del 64% en el periodo analizado, lo que incrementa la exposición del sector a perturbaciones comerciales, arancelarias y geopolíticas.

IMPULSO DE UN PLAN NACIONAL

Con este panorama, el Grupo Popular insta al Gobierno a aprobar un Plan Nacional de Modernización Industrial del sector del calzado orientado a impulsar la digitalización, automatización, implantación de tecnologías avanzadas e innovación productiva, mediante la adaptación y mejora de los instrumentos existentes, incluidos los PERTE, para garantizar su acceso efectivo mediante la simplificación administrativa y la adecuación de requisitos a la realidad empresarial del sector.

También plantea el PP reforzar el posicionamiento internacional y la competitividad exterior del sector del calzado, garantizando una dotación suficiente y estable de los planes sectoriales de promoción exterior del ICEX, y fortalecer los mecanismos de control de mercado, competencia leal y protección del consumidor, especialmente en lo relativo al calzado comercializado a través de plataformas digitales y procedente de terceros países.

Otra medida que el partido pone sobre la mesa es la puesta en funcionamiento del Centro Nacional del sector del calzado, como instrumento estratégico para impulsar la formación especializada, la transferencia tecnológica, la innovación aplicada y el fortalecimiento de la competitividad industrial.

ACTUALIZAR EL CATÁLOGO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES

Asimismo, la iniciativa sugiere adaptar el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales para reconocer las especificidades productivas del sector del calzado dentro de la familia profesional textil, impulsar acciones dirigidas a abordar colaboraciones interempresariales dentro del clúster industrial del calzado de la provincia de Alicante.

Por otro lado, la formación insta a promover, en el marco de los próximos Presupuestos Generales del Estado y de la política industrial nacional, programas de apoyo dirigidos a incentivar la adecuación de innovaciones tecnológicas en el campo de la robótica aplicadas, entre otras, a la industria manufacturera del calzado.

Por último, el PP propone al Ejecutivo potenciar, a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI), el desarrollo de acciones específicas de formación, divulgación y transferencia de conocimiento orientadas a la adopción de innovaciones tecnológicas y su aplicación adaptada en la industria del calzado.