El precio mundial de los alimentos bajó un 0,3% en junio, según FAO

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MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coste de los alimentos ha retrocedido un 0,3% en junio, según el índice de precios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que acumula así dos bajadas mensuales consecutivas, aunque aún se mantiene por encima del nivel anterior al comienzo del conflicto en Oriente Próximo.

En concreto, el dato elaborado por la FAO se situó en 130,3 puntos, un 0,3% por debajo del nivel de mayo, después de que las subidas en los índices de precios de los aceites vegetales y la carne se vieran contrarrestadas por los descensos en los del azúcar, los cereales y los productos lácteos.

En comparación con junio del año pasado, el índice se ha situado un 1,7% por encima, aunque un 18,7% por debajo del nivel máximo alcanzado en marzo de 2022.

En el caso de los cereales, el índice de precios promedió en junio 110,2 puntos, un 3,5% menos que en mayo, pero un 2,7% por encima de su nivel de junio de 2025, tras la disminución del 4,4% de los precios mundiales del trigo, mientras que el maíz se abarató un 6,2%. Por el contrario, el índice para todos los tipos de arroz aumentó un 3,2% en junio de 2026, al fortalecerse la demanda en los países asiáticos.

De su lado, el índice para los aceites vegetales registró se situó en 192 puntos, lo que supuso un incremento del 3,8% mensual y del 23,3% interanual como consecuencia del encarecimiento de los aceites de palma y colza y de la estabilidad generalizada de los precios del aceite de girasol, lo que compensó con creces la bajada de los precios del aceite de soja.

En cuanto a la carne, el índice de precios de la FAO alcanzó los 131 puntos, un 0,4% más que en mayo y un 4% por encima del nivel alcanzado hace un año, lo que representa un nuevo récord a raíz del alza de los precios internacionales de la carne de aves de corral y, en menor medida, al fortalecimiento de las cotizaciones de la carne de ovino, mientras que disminuyeron los precios de las carnes de cerdo y bovino.

Asimismo, el índice de precios de los productos lácteos retrocedió un 1,7% mensual y un 24,5% interanual, hasta 117,4 puntos, mientras que el correspondiente a los precios del azúcar se situó en junio en un promedio de 89,7 puntos, un 5,7% menos que en mayo y un 13,3% por debajo del nivel alcanzado hace un año.