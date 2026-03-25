El precio del petróleo baja hasta los 96 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a subidas en la apertura

Archivo - La plataforma petrolífera Sedco 702, que llegó al puerto de Málaga el pasado mes de junio, ha partido este sábado desde el muelle nueve hacia su próximo destino, Turquía, donde será desguazada de forma definitiva - EUROPA PRESS/MÁLAGAPORT - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba cerca de un 4% en torno a las 8.10 horas y se movía ligeramente por encima de los 96 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se abarataba un 3,4%, hasta los 89 dólares por barril.

La moderación del precio del petróleo en la apertura de este miércoles se debe a la oleada de optimismo que está recorriendo los mercados ante la posibilidad de un alto el fuego en la guerra contra Irán de Estados Unidos e Israel después de que, según 'The New York Times' y 'The Wall Street Journal', la Administración norteamericana haya enviado a Teherán un supuesto plan de paz.

No obstante, en respuesta a dichas informaciones, un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha enviado al Gobierno de Estados Unidos la advertencia de que "no volverá a ver los precios de la energía y el petróleo anteriores", a la par que ha subrayado que no llegarán a un acuerdo con ellos "ni ahora ni nunca".

"No llaméis 'acuerdo' a vuestra derrota. Ni se llevarán a cabo vuestras inversiones en la región, ni volveréis a ver los precios anteriores de la energía y el petróleo", ha remarcado el portavoz del órgano militar en un mensaje recogido por la agencia iraní de noticias Fars.

En esa línea, la autoridad castrense ha subrayado que mientras Irán así lo decida "nada volverá a ser como antes", a menos que "la idea de actuar contra la nación iraní se haya borrado por completo" de las "mentes" de Washington.

"Nuestra primera y última palabra desde el primer día ha sido, es y será que nadie como nosotros llegará a un acuerdo con alguien como vosotros. Ni ahora ni nunca", ha zanjado el portavoz iraní.

Estas declaraciones se producen en medio del anuncio de Washington de que pospondrá "todo ataque militar" contra las centrales eléctricas iraníes durante un periodo de cinco días, después de que el pasado sábado el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, diera un ultimátum de 48 horas a Teherán para que reabriera el estrecho de Ormuz, un enclave estratégico por el cual circula alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes.

En este sentido, la diplomacia de Irán ha reiterado que los "buques no hostiles" que deseen atravesar el estrecho de Ormuz pueden hacerlo de forma "segura", siempre y cuando "no participen ni apoyen actos de agresión contra Irán y cumplan plenamente con las normas de seguridad".

"Los buques no hostiles, incluidos los pertenecientes a otros Estados o asociados con ellos, podrán --siempre que no participen ni apoyen actos de agresión contra Irán y cumplan plenamente con las normas de seguridad declaradas-- beneficiarse del paso seguro por el estrecho de Ormuz en coordinación con las autoridades iraníes competentes", ha afirmado en redes la misión de Irán ante la sede de la ONU en Nueva York.

LAS BOLSAS EUROPEAS APUNTAN A APERTURAS POSITIVAS

En este contexto, el índice Dow Jones y el Nasdaq de Estados Unidos cerraron este martes en negativo, con descensos del 0,18% en el primer caso, y del 0,84% en el segundo, pero sus futuros apuntan a ganancias en la apertura de este miércoles.

Por su parte, las principales Bolsas asiáticas registran notables ascensos en la jornada de hoy. El Kospi surcoreano ha cerrado con un alza del 1,6%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong sube un 0,5% y la Bolsa de Shanghai avanza un 1,2%. En Japón, el Nikkei ha terminado su cotización con ganancias del 2,8%.

En este marco de cierto optimismo por la posibilidad de que la guerra en Irán no se alargue mucho más, las Bolsas europeas apuntan este miércoles a aperturas positivas, del orden del 0,8%.

En el caso de España, el Ibex 35 partirá hoy de los 16.910 puntos tras cerrar el martes con un ligero repunte del 0,1%.