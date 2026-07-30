Archivo - El precio trimestral del alquiler se mantiene estable y sube un 2,9% interanual, según Fotocasa. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

España ha cerrado el segundo trimestre del año con un aumento del 0,1% en el precio de la vivienda en alquiler, el incremento más bajo de los últimos 19 años. No obstante, ha experimentado una subida del 2,9% en el precio interanual de junio, situando la vivienda en alquiler en 14,79 euros por metro cuadrado al mes, según datos del Índice Inmobiliario de Fotocasa.

"Todo apunta a que durante los próximos meses veremos una mayor estabilización de los precios e incluso descensos en algunas de las plazas que habían registrado las mayores tensiones del país", ha comentado la directora de Estudios y portavoz de la compañía, María Matos.

En este contexto, Matos ha valorado que los incrementos son "muy leves" y confirman una moderación en el ritmo de encarecimiento, lo que supone un "cambio de tendencia" respecto a los fuertes crecimientos registrados en los últimos años.

Con respecto al análisis por comunidades autónomas, el segundo trimestre de 2026 se presenta con 14 subidas trimestrales, como en la Comunidad Valenciana (9,3%) o Castilla-La Mancha (6,9%) y, 16 interanuales.

El ranking de precios por comunidades ha situado a Madrid como la única región que supera la barrera de los 20 euros por metro cuadrado al mes, alcanzando los 21,95 euros. Le siguen las comunidades de Baleares con 19,22 euros por metro cuadrado al mes, Cataluña con 18,03 euros y País Vasco con 17,07 euros por metro cuadrado al mes.

En cuanto a las provincias, este segundo trimestre de 2026 se ha presentado con 39 subidas trimestrales, entre las que destacan Cuenca (23,7%), Palencia (13,4%), Álava (13,1%), Ciudad Real (11,1%), Valencia (10,8%) y Huelva (10,2%). Por su parte, también se han experimentado 46 subidas interanuales.

Asimismo, el análisis ha revelado que Madrid y Barcelona ocupan los primeros puestos en cuanto al análisis por provincias, con 21,95 y 19,46 euros por metro cuadrado al mes, respectivamente.

Paralelamente, las provincias más económicas han sido Jaén con 7,05 euros por metro cuadrado al mes, Badajoz con 7,75 euros y Cáceres con 7,76 euros por metro cuadrado al mes.