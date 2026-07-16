Los precios de los billetes de ferry en España suben un 12,4% interanual en el segundo trimestre de 2026

Precio de los ferries en España en el Q2 2026 - FERRYHOPPER

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de los billetes de ferry en España ha aumentado un 12,4% interanual durante el segundo trimestre de 2026, según la primera edición del Índice de Precios de Ferryhopper, que analiza la evolución de las tarifas de clase económica para pasajeros adultos en la red de ferries del país.

España ha registrado así el segundo mayor incremento entre los mercados analizados por Ferryhopper, por detrás de Croacia, donde los precios aumentaron un 16,1%, y por encima de Italia, con una subida del 7,4%.

El estudio refleja importantes diferencias según las regiones. El Norte de África fue la zona con mayor aumento interanual de precios en el mercado español, con un incremento del 38,4%, seguido de las Islas Canarias, donde los billetes subieron un 33%. En sentido contrario, las Islas Baleares registraron un descenso medio del 4,4%.

En cuanto a las rutas con mayor volumen de actividad, siete de las diez conexiones más transitadas de España experimentaron aumentos de precios durante el segundo trimestre de 2026. La ruta Barcelona-Ciutadella fue la que registró el mayor incremento, con un 23,4%, seguida de Tánger Ville-Tarifa (+22,6%) y Algeciras-Tánger Med (+19,7%).

Por el contrario, algunas de las principales rutas mostraron descensos significativos. Barcelona-Mahón redujo sus precios medios un 13,4%, mientras que Las Palmas de Gran Canaria-Santa Cruz de Tenerife cayó un 11,7% y Corralejo-Playa Blanca descendió un 8,4%.

La responsable de cuentas de España en Ferryhopper, AnnaMaria Pes, ha destacado que el nuevo índice pretende aportar "una mayor transparencia al mercado de ferries" y ha señalado que los datos muestran una evolución desigual según regiones y conexiones. "Aunque España registró un aumento interanual del 12,4% en los precios medios de los billetes, la realidad es mucho más matizada, con diferencias significativas entre regiones y rutas individuales", ha afirmado.