Presidentes y CEOs de Minor, Marriott y MSC Cruceros, entre los ponentes de la 25º Cumbre mundial de WTTC

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su siglas en inglés) ha anunciado la primera oleada de ponentes para la 25º Cumbre Mundial del organismo en Roma en septiembre, entre los que destacan el fundador y presidente de Minor Hotel Group, William E. Heinecke; el CEO de Marriott International, Anthony Capuano; y el presidente ejecutivo de MSC Cruceros, Pierfrancesco Vago.

En la lista también figuran nombres como el consejero delegado global de InterContinental Hotels Group, Elie Maalouf, y el presidente de Travel de Amadeus, Decius Valmorbida, según un comunicado.

En concreto, el Auditorium Parco della Musica será el escenario de debate donde se abordará desde el potencial de la IA hasta la configuración del futuro del sector, entre el 28 y 30 de septiembre.

Además, durante la cumbre, el actual presidente del WTTC, Greg O'Hara, pasará 'la antorcha' a Manfredi Lefebvre, actual presidente del Heritage Group y copresidente de la empresa de viajes de lujo Abercrombie and Kent.

"Estamos encantados de tener un grupo tan distinguido de oradores ya confirmado para nuestra Cumbre Mundial en Roma", ha destacado la consejera delegada de WTTC, Julia Simpson.

El propio O'Hara ha destacado que el evento se ha convertido en el encuentro "más influyente" del sector de los viajes y el turismo, ya que "reúne a las personas y las ideas que dan forma al futuro de nuestro sector".

Para Lefebvre, esta cumbre marca "un momento crucial" para la industria. "Es una oportunidad para abrazar la innovación y la resiliencia, asegurándonos no solo de prosperar, sino también de dejar un legado duradero para las generaciones futuras", ha añadido.

Por tanto, en las próximas semanas se anunciarán más ponentes y sesiones principales.