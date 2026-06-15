El Principado apela a la "responsabilidad" de Duro Felguera para vender a Indra el taller de Barros

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OVIEDO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha asegurado este lunes que la homologación del plan de reestructuración de Duro Felguera es una "buena noticia" que aclara el "futuro inmediato" de la compañía. "Creemos que puede facilitar que se concrete la operación con Indra", ha dicho, en relación al interés de la compañía en el taller de Duro Felguera en Barros (Langreo).

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Peláez ha apelado a la "responsabilidad" de Duro Felguera con la industria en Asturias para facilitar que Indra se haga con esta infraestructura. "Esperamos que se aclare y se materialice esa operación cuanto antes, aunque debemos ser discretos y corresponde a las empresas tomar las decisiones oportunas", ha agregado.

Sobre el préstamo de seis millones que el Principado concedió a Duro Felguera, Peláez ha explicado que en esta sentencia se determina que la clasificación del crédito "queda como quita", como proponía la compañía. Si en algún momento del transcurso de ese Acuerdo de Acredores Duro Felguera no cumple con los compromisos pactados, ha explicado, "se reactivan todos los créditos afectados por este acuerdo". Así las cosas, el Principado seguirá "expectante" al cumplimiento del plan de reestructuración.