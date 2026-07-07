La producción de aceite de oliva se sitúa en los 1,29 millones, por debajo de las estimaciones iniciales

Archivo - Varias aceitunas durante el comienzo de la campaña de recogida, - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La producción de la actual campaña de aceite de oliva se sitúa en 1,29 millones de toneladas, lo que supone un descenso frente a las estimaciones iniciales, pero es una cifra que permite un enlace de campaña suficiente para cumplir con las necesidades de mercado.

En concreto, la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Elena Busutil, ha presidido este martes la mesa sectorial de aceite de oliva y aceituna de mesa, en la que se han analizado los principales resultados de la campaña 2025/26.

Aunque la campaña comienza el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre, la cosecha de aceituna ya ha concluido y en estos últimos meses ya casi no hay producción. Como resultado, se observa una producción un 9% inferior a la cosecha precedente y un 17% superior a la media de las últimas cuatro.

A pesar de la menor producción, el ritmo de comercialización durante los ocho meses de campaña transcurridos y de los que se disponen datos ha sido similar al de la campaña anterior.

En la reunión se ha abordado la evolución de las cotizaciones de aceite de oliva que han seguido, en general, una ligera tendencia a la baja durante la campaña, pero se sitúan por encima de los precios de la anterior para las mismas fechas, entre un 5,1% y un 8,7%, en función de las distintas categorías, según los últimos datos disponibles.

Durante el encuentro, los participantes han intercambiado información sobre el estado del cultivo en las fechas actuales, que apunta a previsiones de cosecha para la campaña 2026/27 superiores a las registradas en la campaña actual, dadas las buenas condiciones climáticas durante los meses de primavera, que han permitido una buena floración y cuajado del fruto, pero hasta principios de octubre no se conocerán los primeros datos de aforo de la futura campaña.

La mesa sectorial ha abordado la necesidad de tener dispuestas las herramientas necesarias en el caso de una sobreoferta que pueda generar desequilibrios de mercado.

Así, Agricultura ha realizado una consulta pública previa del proyecto de norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2026/27 que ha estado disponible hasta el 3 de julio.

En el caso de la aceituna de mesa, cuya campaña ha llegado a su noveno mes, la producción se sitúa en las 503.000 toneladas, nivel inferior a la pasada campaña, pero que se espera permita cubrir las necesidades de comercialización en el trimestre que resta para finalizar la campaña.

También se han analizado las implicaciones comerciales de los aranceles interpuestos por Estados Unidos a la aceituna negra española y cuyas consecuencias se cifran en pérdidas de 257 millones de euros.

Además, se han abordado cuestiones relativas al correcto funcionamiento de la cadena de valor del aceite de oliva y de los diversos sistemas de los que se dispone para su control.