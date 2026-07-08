La producción de cereales para la campaña 2026/27 superará los 18,5 millones de toneladas

Campo de cultivo de cereal en Jaulín. - EUROPA PRESS

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La campaña de comercialización de cereales 2026/2027 -sin arroz- superará los 18,5 millones de toneladas, cifra que se situaría por debajo de la media de las últimas cinco campañas (19,47 millones de toneladas), según las estimaciones realizadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En concreto, la superficie cultivada de cereales -sin arroz- para la nueva campaña se estima en 5,43 millones de hectáreas, en línea con las últimas cinco campañas.

La directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Elena Busutil, se ha reunido este miércoles con las organizaciones y entidades representativas de los sectores de cereales (sin arroz), oleaginosas y leguminosas grano para hacer balance de la recién finalizada campaña de comercialización 2025/26 y analizar las estimaciones de la nueva, iniciada el pasado 1 de julio.

Respecto a los cereales de invierno, que son la gran mayoría, la producción alcanzaría 14,5 millones de toneladas, cifra por debajo de la media de las últimas cinco campañas, que es de 15,7 millones de toneladas. La superficie cultivada supera los 5,1 millones de hectáreas, en línea con las campañas anteriores.

En el caso del maíz, según los avances de superficies, se estima que hay cultivadas 324.000 hectáreas y se espera un rendimiento adecuado, ya que se trata de un cultivo mayoritariamente de regadío que cuenta, para afrontar el verano, con buenas reservas hídricas fruto de las persistentes lluvias de los primeros meses del año.

En cuanto a las oleaginosas, se estima que la superficie cultivada en la campaña 2026/27 se sitúe por encima de las 800.000 hectáreas, en torno a un 4% más que en la campaña anterior, pero un porcentaje similar por debajo de la media de las últimas cinco campañas.

En leguminosas grano, se prevé que la superficie en la campaña 2026/27 alcance las 517.000 hectáreas, lo que supone un 2% más que la campaña anterior y un 17% por encima de la media de las últimas campañas.

En la reunión se ha hecho balance de la campaña 2025/26 recién finalizada, caracterizada por unos excelentes rendimientos, con una producción que superó los 24 millones de toneladas de cereales, la mejor cosecha desde 2020, un 20% superior a la anterior y un 22% por encima de la media de las últimas cinco campañas.

La producción de oleaginosas alcanzó 1,1 millones de toneladas cultivadas en 762.000 hectáreas, mientras que la de leguminosas grano superó los 600.000 toneladas, obtenidas en una superficie de 500.000 hectáreas.

DÉFICIT DE MERCADO INTERNO

De esta forma, el balance de grano en España revela un importante déficit comercial debido al peso que tiene la industria de la alimentación animal, que tiene que acudir a la importación para satisfacer su demanda.

Agricultura ha precisado que esta circunstancia marca de forma indefectible la coyuntura del mercado nacional de materias primas agrícolas.

En 2025/26 el consumo interno de cereales se situó en 37,7 millones de toneladas -cuando la producción nacional fue de 24,1 millones-, de los que tres cuartas partes se destinaron a alimentación animal, por lo que existe una alta dependencia de las exportaciones, el 43% del consumo, mientras que para las semillas oleaginosas rozó el 80%.

En el mercado internacional, la tendencia de los precios está marcada por las bolsas de materias primas de los grandes productores, en base a la disponibilidad mundial de grano, actualmente muy elevada, las perspectivas de futura cosecha y la coyuntura geopolítica global.

En este contexto, en el que las fluctuaciones de precios pueden afectar a la rentabilidad de los cultivos extensivos, Agricultura recuerda que ha desplegado un "importante" paquete de medidas de apoyo.