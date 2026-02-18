Prophero supera los 35 millones de euros de facturación en 2025 y prevé incorporar más de 3.000 viviendas

Archivo - Vivienda comercializada por PropHero - PROPHERO - Archivo
MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
PropHero, plataforma de inversión y gestión de patrimonio inmobiliario, cerró el año 2025 con una facturación superior a los 35 millones de euros, una cifra que duplica los 17 millones de euros de facturación registrados el año anterior.
La compañía fundada por Pablo Gil y Mickael Roger ha comunicado que también obtuvo un resultado bruto de explotación (Ebitda) positivo y que en 2026 el margen de rentabilidad superará el 10%, con una facturación de más de 50 millones de euros, en línea con la mayor actividad del último trimestre de 2025.
"El año pasado fue clave para consolidar nuestro modelo de crecimiento rentable. Hemos demostrado que es posible escalar una plataforma inmobiliaria apoyada en datos y tecnología, manteniendo la eficiencia operativa y un enfoque a largo plazo", señala Pablo Gil.
De cara al 2026, PropHero incorporará vivienda de obra nueva a su cartera, algo que lo diferenciará de su actividad en años anteriores, esperando sacar al mercado más de 3.000 viviendas este año, de las que más de 600 corresponderán a obra nueva.
PropHero gestiona actualmente más de 3.300 millones de euros en activos inmobiliarios en España, Australia, Dublín y Bali y ha reforzado su estructura organizativa hasta superar los 150 empleados.
"Nuestro objetivo es aumentar de forma tangible la disponibilidad de vivienda, apoyándonos en datos, tecnología y conocimiento local para poner en el mercado más inmuebles allí donde realmente se necesitan", añade Gil.
La estrategia de la compañía combina distintas tipologías de vivienda, incluyendo obra nueva y la transformación de activos existentes, con el objetivo de acelerar la incorporación de viviendas al mercado sin incurrir en los plazos y costes asociados a los modelos tradicionales.